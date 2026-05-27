« Oman se comportera comme tout le monde, sinon nous devrons le faire exploser. Ils le comprennent. Tout ira bien », déclare le président américain

Trump affirme qu’Oman « se comportera correctement » ou sera attaqué par les États-Unis « Oman se comportera comme tout le monde, sinon nous devrons le faire exploser. Ils le comprennent. Tout ira bien », déclare le président américain

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président américain Donald Trump a adressé mercredi une menace directe à Oman, affirmant que le sultanat devait « se comporter correctement » sous peine d’être attaqué par les États-Unis.

« Oman se comportera comme tout le monde, sinon nous devrons le faire exploser. Ils le comprennent. Tout ira bien », a déclaré Trump lors d’une réunion du cabinet à la Maison Blanche.

Les raisons de cette déclaration visant Oman restent floues. La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Oman a pourtant joué par le passé un rôle clé de médiateur entre Washington et Téhéran. Des informations récentes suggèrent également que Mascate travaillerait avec l’Iran à la mise en place d’un système de péage pour les navires transitant par le détroit d’Ormuz, une revendication majeure de Téhéran dans le cadre des négociations visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par les États-Unis et Israël.

Une enclave omanaise est située à l’extrémité sud du détroit, directement en face de l’Iran, le long de cette voie maritime stratégique.

Trump a affirmé que le détroit constituait « des eaux internationales » et que « personne ne le contrôlera », tout en ajoutant que les États-Unis allaient « le surveiller ».

« Cela fait partie des négociations en cours. Ils voudraient le contrôler. Personne ne le contrôlera », a-t-il déclaré.

Évoquant les discussions visant à mettre fin au conflit, Trump a indiqué qu’il n’était « pas satisfait » de leur état actuel.

« Mais nous le serons. Sinon, nous devrons simplement terminer le travail », a-t-il lancé, ajoutant que l’Iran « commence à donner les choses qu’il doit donner ».

« L’Iran veut vraiment conclure un accord, mais jusqu’à présent ils n’y sont pas parvenus », a-t-il poursuivi. « Ils négocient à bout de souffle. Nous verrons ce qui se passe. Peut-être devrons-nous revenir et terminer le travail. Peut-être pas. »

Alors que plusieurs responsables américains et internationaux se montrent prudemment optimistes quant à la possibilité d’un accord, des interrogations persistent sur le sort des stocks d’uranium enrichi détenus par l’Iran.

Interrogé sur l’éventualité que la Chine ou la Russie prennent en charge ces matières nucléaires, Trump a répondu : « Non, cela ne me mettrait pas à l’aise. »

Les tensions régionales se sont intensifiées le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques surprises contre l’Iran, entraînant des représailles iraniennes sous forme de drones et de missiles visant plusieurs cibles dans la région, tandis que Téhéran fermait le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée tout en maintenant un blocus contre les navires à destination ou en provenance des ports iraniens transitant par le détroit stratégique, affirmant régulièrement qu’un accord de paix était proche.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani