La Maison Blanche assure que Donald Trump maintient ses « lignes rouges » dans les négociations nucléaires avec Téhéran, notamment sur l’interdiction pour l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire

Trump affirme qu’aucun accord avec l’Iran ne sera conclu sans garanties pour les États-Unis La Maison Blanche assure que Donald Trump maintient ses « lignes rouges » dans les négociations nucléaires avec Téhéran, notamment sur l’interdiction pour l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire

AA / Canada

Un responsable de la Maison Blanche a affirmé ce vendredi que le président américain Donald Trump n’accepterait un accord nucléaire avec l’Iran que s’il était « bon pour l’Amérique », à l’issue d’une longue réunion tenue dans la Situation Room de la Maison Blanche.

« Le président Trump ne conclura qu’un accord qui soit bon pour l’Amérique et conforme à ses lignes rouges », a déclaré ce responsable à Anadolu.

Selon la même source, la réunion de haut niveau a duré près de deux heures et a permis de réaffirmer la position ferme de l’administration américaine concernant les ambitions nucléaires de Téhéran.

« L’Iran ne pourra jamais posséder l’arme nucléaire », a ajouté le responsable.

Cette déclaration intervient dans le contexte des négociations nucléaires entre Washington et Téhéran, les États-Unis affirmant que tout accord devra respecter les conditions strictes fixées par Donald Trump.

Plus tôt dans la journée, le président américain avait indiqué sur son réseau social Truth Social qu’il rencontrerait des responsables à la Maison Blanche afin de prendre une « décision finale » sur une proposition d’accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran.

Donald Trump a précisé que cette proposition comprenait notamment un engagement de l’Iran à ne jamais obtenir l’arme nucléaire ainsi que la réouverture du détroit d’Ormuz à la navigation commerciale sans restriction.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy