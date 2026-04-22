Trump a annoncé avoir prolongé le cessez-le-feu temporaire avec l’Iran Trump a indiqué avoir prolongé le cessez-le-feu temporaire, qui devait expirer aujourd’hui

Le président américain Donald Trump a annoncé avoir décidé de prolonger le cessez-le-feu, à la demande du Pakistan, jusqu’à ce que l’Iran présente sa proposition en vue d’un accord.



« Compte tenu des profondes divisions au sein de la direction iranienne, et à la demande du Pakistan, notamment du chef de l'armée Asim Munir et du Premier ministre Shehbaz Sharif, il nous a été demandé de suspendre notre attaque contre l’Iran jusqu’à ce que ses dirigeants présentent une proposition commune », a déclaré Trump sur son compte Truth Social.

« J’ai donc ordonné à notre armée de maintenir le blocus et de rester en état d'alerte. Je prolongerai par conséquent le cessez-le-feu jusqu’à ce que l'Iran soumette sa proposition et que les négociations aboutissent, d’une manière ou d’une autre », a-t-il ajouté.

* Traduit du turc par Mariem Njeh