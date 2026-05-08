Trump évoque une rencontre « très positive » avec Lula sur le commerce et les droits de douane

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi que sa rencontre à la Maison Blanche avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’était « très bien passée », ajoutant que d’autres réunions seraient organisées dans les prochains mois.

« Je viens de conclure ma rencontre avec Luiz Inácio Lula da Silva, le très dynamique président du Brésil. Nous avons abordé de nombreux sujets, notamment le commerce et, plus particulièrement, les droits de douane », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

« La réunion s’est très bien déroulée. Nos représentants doivent désormais se rencontrer afin de discuter de certains éléments clés. D’autres réunions seront programmées dans les prochains mois, si nécessaire », a-t-il ajouté.

En juillet dernier, Trump avait imposé des droits de douane sur les produits brésiliens, avec des taxes pouvant atteindre 50 % sur de nombreuses importations, en réaction aux poursuites visant l’ancien président Jair Bolsonaro, proche allié du président américain.

Trump et Lula s’étaient déjà rencontrés en octobre dernier en Malaisie, en marge du 47e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), une rencontre que Trump avait qualifiée de « positive ».

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme