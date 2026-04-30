Trump évoque un possible retrait des troupes américaines d’Espagne et d’Italie

Hakan Çopur
30 Avril 2026•Mise à jour: 30 Avril 2026
AA / Washington
Le président américain Donald Trump a déclaré envisager un retrait des troupes américaines stationnées en Espagne et en Italie, après avoir déjà évoqué une réduction du contingent en Allemagne.
S’exprimant jeudi depuis le Bureau ovale à l’issue d’une cérémonie de signature, le dirigeant américain a estimé qu’un tel scénario « pourrait » se produire pour ces deux pays.
« Probablement, cela pourrait arriver. Pourquoi ne le ferais-je pas ? L’Italie ne nous a pas du tout aidés et l’Espagne s’est très mal comportée », a-t-il affirmé, accusant par ailleurs l’OTAN de ne pas avoir soutenu les États-Unis sur le dossier iranien.
Le président américain a également reproché aux pays européens de ne pas avoir apporté un appui comparable à celui fourni par Washington à l’Ukraine. « Quand nous avons besoin d’eux, ils ne sont pas là. Nous ne devons pas l’oublier », a-t-il déclaré.
Critiquant son prédécesseur Joe Biden, il a estimé que les 350 milliards de dollars d’aide accordés à Kiev relevaient de la « folie » et avaient contribué à prolonger le conflit.
Le dirigeant américain a par ailleurs renouvelé ses critiques envers le chancelier allemand Friedrich Merz, qu’il a accusé de ne pas se montrer préoccupé par une éventuelle acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran.
Il a estimé que l’Allemagne devait se concentrer davantage sur la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, évoquant également des difficultés internes liées à l’immigration et à l’énergie.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy