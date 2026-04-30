Après l’Allemagne, le président américain critique le manque de soutien européen sur l’Iran et n’exclut pas de redéployer les forces américaines

Trump évoque un possible retrait des troupes américaines d’Espagne et d’Italie Après l’Allemagne, le président américain critique le manque de soutien européen sur l’Iran et n’exclut pas de redéployer les forces américaines

AA / Washington

Le président américain Donald Trump a déclaré envisager un retrait des troupes américaines stationnées en Espagne et en Italie, après avoir déjà évoqué une réduction du contingent en Allemagne.

S’exprimant jeudi depuis le Bureau ovale à l’issue d’une cérémonie de signature, le dirigeant américain a estimé qu’un tel scénario « pourrait » se produire pour ces deux pays.

« Probablement, cela pourrait arriver. Pourquoi ne le ferais-je pas ? L’Italie ne nous a pas du tout aidés et l’Espagne s’est très mal comportée », a-t-il affirmé, accusant par ailleurs l’OTAN de ne pas avoir soutenu les États-Unis sur le dossier iranien.

Le président américain a également reproché aux pays européens de ne pas avoir apporté un appui comparable à celui fourni par Washington à l’Ukraine. « Quand nous avons besoin d’eux, ils ne sont pas là. Nous ne devons pas l’oublier », a-t-il déclaré.

Critiquant son prédécesseur Joe Biden, il a estimé que les 350 milliards de dollars d’aide accordés à Kiev relevaient de la « folie » et avaient contribué à prolonger le conflit.

Le dirigeant américain a par ailleurs renouvelé ses critiques envers le chancelier allemand Friedrich Merz, qu’il a accusé de ne pas se montrer préoccupé par une éventuelle acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran.

Il a estimé que l’Allemagne devait se concentrer davantage sur la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, évoquant également des difficultés internes liées à l’immigration et à l’énergie.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy