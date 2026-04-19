« Oui, un bateau. Un bateau », a déclaré le président américain interrogé sur cette information.

Trump évoque un navire français ciblé par l'Iran, pas de confirmation de Paris « Oui, un bateau. Un bateau », a déclaré le président américain interrogé sur cette information.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche à la chaîne d'information française LCI qu'un navire français avait été ciblé par l'Iran, tout en se disant « déçu » du manque d'implication des alliés de l'Otan dans le conflit.

Lors d'un entretien téléphonique avec LCI, le deuxième échange en l'espace de quelques jours, Trump a été invité d'emblée à confirmer ses propres déclarations concernant le ciblage d'un navire français par les forces iraniennes. « Oui, un bateau. Un bateau », a souligné le locataire de la Maison Blanche.

Le président américain n'a précisé ni la localisation de l'attaque ni la nature du navire.

Cette information n'a, à ce stade, fait l'objet d'aucune confirmation par les autorités françaises.

Interrogé ensuite sur la nécessité d'une intervention de la marine française sur le théâtre des opérations, le président américain a renvoyé la responsabilité à son homologue français. « Je ne sais pas, cela dépend de votre merveilleux président. C’est à lui de prendre cette décision, pas moi », a-t-il déclaré.

Critiques envers l'Alliance atlantique

Lors de ce même entretien, le président américain s'est déclaré « déçu » par l'absence d'implication des pays membres de l'Otan dans la crise avec l'Iran.

Ces propos s'inscrivent dans la continuité de plusieurs déclarations récentes. Mi-avril, Trump avait indiqué que le rôle de l'Alliance ferait l'objet d'un « examen très sérieux ». Il avait justifié cette position en déclarant : « Nous payons des milliers de milliards de dollars pour l'Otan, et ils n'étaient pas là pour nous. »

Vendredi dernier, il a affirmé avoir décliné une offre d'assistance de l'Otan formulée après la baisse des tensions, qualifiant l'organisation d'« absolument inutile quand nous en avions besoin ».

Israël et les États-Unis ont lancé une attaque militaire contre l'Iran le 28 février, alors que des négociations étaient en cours entre Téhéran et Washington.

L'Iran a riposté en frappant des cibles en Israël ainsi que dans plusieurs pays de la région abritant des bases américaines.

L’ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, ainsi que de nombreux hauts responsables ont été tués lors des frappes américano-israéliennes.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz est fortement perturbé depuis le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran, avec l’annonce d’un blocus naval américain le 13 avril.