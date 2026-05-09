Trois personnes ont perdu la vie dans des attaques menées par Israël au Liban malgré le cessez-le-feu

3 personnes ont perdu la vie dans des frappes aériennes menées par l'armée israélienne contre des localités du sud du Liban, malgré le cessez-le-feu.

Selon l'agence de presse officielle libanaise (NNA), l'armée israélienne a mené des frappes aériennes sur le quartier des Universités dans le centre-ville de Nabatieh, ainsi que sur les localités de Haris, Kafra et Mansouri.

Trois personnes ont perdu la vie lors d'une attaque menée par un drone israélien ciblant un véhicule entre les localités de Bourj Rahhal et d'Abbasiye, dans la région de Tyr.

Les attaques d'Israël au Liban et le cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars, occupant de nombreuses localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais avait également annoncé que le nombre de personnes déplacées dans le pays au cours de cette période avait dépassé le million.

Le ministère libanais de la Santé avait rapporté qu'environ 2 700 personnes avaient été tuées dans les attaques israéliennes depuis le 2 mars.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration faite le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours, entré en vigueur le 17 avril entre le Liban et Israël, avait été prolongé de 3 semaines supplémentaires.

Alors que l'armée israélienne poursuit ses attaques et les destructions de maisons dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu, le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes, au motif que ces dernières violent la trêve.

* Traduit du turc par Mariem Njeh