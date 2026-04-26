La France a rappelé que les « frappes russes » sur les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes « peuvent avoir des conséquences majeures sur le plan radiologique »

Tchernobyl : la France mobilise le G7 pour reconstruire l'arche de confinement La France a rappelé que les « frappes russes » sur les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes « peuvent avoir des conséquences majeures sur le plan radiologique »

La France s'est engagée dimanche à mobiliser ses partenaires du G7, dont elle assure la présidence en 2026, pour soutenir la levée de fonds en faveur de la reconstruction de l'arche de confinement de Tchernobyl, endommagée par une frappe de drone en février 2025.

Dans un communiqué publié à l'occasion du quarantième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le ministère français des Affaires étrangères a réitéré son soutien aux victimes de l'accident et salué « le courage héroïque » de celles et ceux qui ont œuvré pour l'endiguer.

La France a également rappelé que les « frappes russes » sur les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes « peuvent avoir des conséquences majeures sur le plan radiologique », estimant que l'attaque du drone sur l'arche en février 2025 « s'inscrit dans la stratégie de terreur russe qui augmente l'insécurité européenne en faisant planer le risque d'un incident nucléaire ».



La Russie a rejeté sa responsabilité dans cette attaque.

Paris a par ailleurs rappelé sa participation, aux côtés de ses partenaires européens et des membres du G7, à la construction de la nouvelle structure de confinement, dont les travaux se sont déroulés entre 2007 et 2019, soulignant le caractère « transnational » des accidents industriels, qui nécessite « une réponse solidaire ».

L'arche de confinement, achevée en 2016 pour un coût de de 1,6 milliard de dollars et remise aux autorités ukrainiennes en 2019, avait été construite pour remplacer le sarcophage érigé à la hâte après l'explosion du quatrième réacteur le 26 avril 1986. À la suite de l'attaque de drone, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que la structure avait perdu ses « fonctions de sûreté primaires », dont sa capacité de confinement. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) évalue le coût minimal des réparations à 500 millions d'euros.