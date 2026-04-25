- L'Iran a relancé ses vols internationaux, suspendus en raison du conflit déclenché le 28 février par les attaques américano-israéliennes

Télévision d'État iranienne : l'Iran reprend ses vols internationaux, la première liaison opérée vers Istanbul - L'Iran a relancé ses vols internationaux, suspendus en raison du conflit déclenché le 28 février par les attaques américano-israéliennes

AA / Ankara / Ahmet Dursun

L'aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran a rouvert son trafic aux vols internationaux, a rapporté la télévision d'État iranienne.

Le premier vol, opéré par la compagnie aérienne Meraj Airlines, a pris la direction d'Istanbul. D'autres liaisons ont également été assurées vers Médine et Mascate.

Le programme des vols pour les jours à venir sera actualisé sous réserve de l'obtention des autorisations requises auprès de l'Organisation de l'aviation civile iranienne, a-t-il été précisé.

Pour rappel, les aéroports iraniens avaient été fermés en raison de la guerre qui a éclaté à la suite des attaques des États-Unis et d'Israël le 28 février. Au cours de ce conflit de 40 jours, les forces américano-israéliennes avaient notamment pris pour cible les infrastructures aéroportuaires de l'Iran.

* Traduit du turc par Mariem Njeh