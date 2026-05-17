Ghalibaf a soutenu que l'insécurité générée par les États-Unis dans la région serait éliminée grâce, là encore, à la coopération entre les pays de la région

Téhéran : La présence américaine dans la région « est source d'insécurité » Ghalibaf a soutenu que l'insécurité générée par les États-Unis dans la région serait éliminée grâce, là encore, à la coopération entre les pays de la région

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que la présence des États-Unis dans la région provoquait une perte de sécurité, lors d'un entretien avec le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, dans la capitale Téhéran.

Selon le compte Telegram officiel du président du Parlement iranien, Ghalibaf et Naqvi ont abordé le processus de cessez-le-feu ainsi que les relations bilatérales entre les deux pays.

Au cours de cet entretien, Ghalibaf a souligné que certains pays de la région croyaient que la présence américaine garantirait la sécurité, mais que les événements récents démontraient précisément le contraire. "Les récents événements ont démontré que la présence des États-Unis dans la région est source d'insécurité", a-t-il déclaré.

Saluant le Pakistan pour la coopération dont il a fait preuve durant la guerre qui a débuté le 28 février, Ghalibaf a indiqué que les relations entre les deux pays devaient être davantage développées.

Ghalibaf a soutenu que l'insécurité générée par les États-Unis dans la région serait éliminée grâce, là encore, à la coopération entre les pays de la région.

Pour sa part, le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, a déclaré que son pays était témoin des efforts déployés par Ghalibaf pour préserver les intérêts du peuple iranien, ajoutant que les peuples des deux pays s'étaient encore plus rapprochés avec la guerre.

Naqvi a par ailleurs exprimé le souhait de son pays de voir les négociations aboutir à un résultat.

* Traduit du turc par Mariem Njeh