Système de Combat Aérien du Futur : les médiateurs franco-allemands obtiennent dix jours supplémentaires La décision sur l'avenir du programme (SCAF) devrait être tranchée au plus haut niveau politique

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Les médiateurs franco-allemands chargés de tenter de sauver le programme européen d'avion de combat Système de Combat Aérien du Futur SCAF (FCAS) ont demandé dix jours de plus pour rendre leurs conclusions, a annoncé mardi la ministre française des Armées Catherine Vautrin, repoussant l'échéance au 28 avril.

Le Français Laurent Collet-Billon et l'Allemand Frank Haun, désignés fin mars, avaient initialement jusqu'au 18 avril pour produire leurs résultats. Vautrin a indiqué que les deux médiateurs ont sollicité ce délai supplémentaire afin de poursuivre leurs travaux.

La décision sur l'avenir du programme devrait être tranchée au plus haut niveau politique.

Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a déclaré mercredi que la décision incombait au chancelier Friedrich Merz et au président français Emmanuel Macron, s'attendant à ce qu'elle soit prise « cette semaine sur la marche à suivre », selon Bloomberg. Une rencontre entre les deux dirigeants est prévue en marge du sommet informel de l'Union européenne à Chypre du Sud, dont les travaux débutent jeudi.

[1/1] Lancé en 2017 par Paris et Berlin, le programme d'avion de combat européen (SCAF) est en sursis × [1/1] Lancé en 2017 par Paris et Berlin, le programme d'avion de combat européen (SCAF) est en sursis

Le programme SCAF est bloqué par un conflit persistant entre Dassault Aviation, qui représente les intérêts français, et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne, sur le partage du leadership industriel. Le coût du projet est estimé à environ 100 milliards d'euros.

Ce programme, lancé en 2017 par Emmanuel Macron et l'ancienne chancelière Angela Merkel puis rejoint par l'Espagne en 2019, vise à développer un système aérien de nouvelle génération destiné à remplacer, à partir de 2040, les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols. Les tensions avaient franchi un cap en février, lorsque Friedrich Merz avait estimé que l'Allemagne n'avait pas besoin « du même avion que la France ».