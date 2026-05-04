Condamnés pour financement du terrorisme en Syrie, Bruno Lafont et Christian Herrault restent incarcérés dans l’attente de l’examen de leur demande de remise en liberté

Syrie : verdict attendu le 19 mai sur la remise en liberté de l’ex-PDG de Lafarge et de son ancien bras droit Condamnés pour financement du terrorisme en Syrie, Bruno Lafont et Christian Herrault restent incarcérés dans l’attente de l’examen de leur demande de remise en liberté

AA / Istanbul / Adama Bamba

Trois semaines après leur condamnation pour financement du terrorisme, Bruno Lafont, ancien PDG du cimentier Lafarge, et son ancien bras droit Christian Herrault demeurent incarcérés dans l’attente d’une décision concernant leur demande de remise en liberté, prévue le 19 mai devant la cour d’appel de Paris, selon des informations relayées par le média français BFMTV.

Reconnus coupables le 13 avril, les deux hommes ont été respectivement condamnés à six et cinq ans de prison pour avoir versé d'importantes sommes d'argent à des groupes terroristes en Syrie, afin de maintenir l’activité d’une cimenterie en pleine guerre. Dans la foulée du jugement, ils ont fait appel de la décision rendue en première instance et déposé une demande de mise en liberté.

En attendant cette échéance judiciaire, Bruno Lafont, âgé de 69 ans, est détenu à la prison de la Santé, à Paris, où il a été placé à l’isolement dans un quartier réservé aux détenus considérés comme vulnérables. Selon son entourage, il tente de maintenir une routine quotidienne, notamment en se consacrant à la lecture, malgré le choc initial de son incarcération.

« Il a été très marqué par sa première nuit de détention, mais il est résistant », avait confié en avril Philippe Hardouin, ancien directeur de la communication du groupe, selon la même source. Après plusieurs jours d’attente, l’ancien dirigeant a pu recevoir la visite de sa famille, dans la limite de trois visites hebdomadaires autorisées.

Par ailleurs, la défense de Bruno Lafont s’organise déjà en vue du procès en appel, qui ne devrait pas se tenir avant l’année prochaine. Condamné notamment pour avoir autorisé le versement d’environ 5,5 millions d’euros entre 2012 et 2014, il conteste fermement avoir eu connaissance de ces paiements. Son avocate, Jacqueline Laffont-Haïk, l’a rapidement rencontré en détention pour préparer la suite de la procédure.

De son côté, Christian Herrault, condamné à cinq ans de prison, avait anticipé son incarcération en se présentant à l’audience avec ses effets personnels.

L’affaire porte sur le financement présumé de plusieurs groupes terroristes, dont Daech, mais aussi Jabhat al-Nosra et Ahrar al-Cham. Entre 2013 et 2014, près de 5,6 millions d’euros auraient ainsi été versés pour permettre à une cimenterie située à Jalabiya, dans le nord de la Syrie, de poursuivre ses activités malgré le conflit.

Le tribunal correctionnel de Paris a qualifié les faits de « gravité exceptionnelle », estimant que ces financements avaient contribué à soutenir des actions terroristes, y compris en Europe. La présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, a notamment dénoncé un « véritable partenariat commercial » entre l’entreprise et certains groupes terroristes.

Outre les peines de prison, la société Lafarge, aujourd’hui intégrée au groupe suisse Holcim, a été condamnée à une amende de 1,125 million d’euros pour financement du terrorisme, ainsi qu’à 4,57 millions d’euros d’amende douanière pour non-respect des sanctions internationales.

Au total, neuf prévenus ont été condamnés dans ce dossier, avec des peines allant de 18 mois de prison à sept ans, notamment pour un intermédiaire syrien en fuite.

Dans ce contexte, la décision attendue le 19 mai sur la remise en liberté des deux principaux accusés pourrait constituer un premier tournant dans une affaire parmi les plus sensibles concernant la responsabilité des entreprises françaises à l’étranger.