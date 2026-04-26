Une personne tuée et trois blessées dans une frappe aérienne israélienne visant la localité de Burj Rahhal, dans le sud du Liban

Sud du Liban : les frappes israéliennes malgré le cessez-le-feu déclenchent une nouvelle vague de déplacements Une personne tuée et trois blessées dans une frappe aérienne israélienne visant la localité de Burj Rahhal, dans le sud du Liban

Malgré le cessez-le-feu, les attaques menées par l’armée israélienne contre le sud du Liban depuis la nuit ont provoqué le début d’une nouvelle vague de déplacements de population vers le nord.

En effet, les frappes israéliennes se poursuivent au Liban en dépit de la trêve entrée en vigueur le 17 avril.

Selon l’agence officielle libanaise NNA, des avions israéliens ont ciblé les localités de Deir Antar, Zawtar Est, Kounine, Nabatiyeh al-Fawqa, Kfar Tebnit et Burj Rahhal.

Dans l’attaque visant Burj Rahhal, une personne a été tuée et trois autres blessées, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sous les décombres.

Par ailleurs, des blessés ont également été signalés à la suite d’une frappe contre le carrefour de Kfar Tebnit.

Dans le même contexte, il a été rapporté que les frappes menées à Zawtar Est ont détruit une mosquée ainsi qu’un hussainiya (lieu de rassemblement des chiites pour les cérémonies religieuses et les activités sociales).

De plus, en dépit du cessez-le-feu, l’armée israélienne avait menacé plus tôt dans la journée de lancer des attaques contre plusieurs localités du sud-est du Liban, en dehors des zones qu’elle occupe, notamment Mivdon, Chehoukin, Yohmor, Arnoun, Zawtar Ouest, Zawtar Est et Kfar Tebnit, appelant les habitants à évacuer leurs domiciles.

Nouvelle vague de déplacements

Par ailleurs, les attaques et menaces israéliennes menées depuis la nuit ont déclenché une nouvelle vague de déplacements dans la région.

D’après l’agence NNA, un trafic routier dense a été observé en direction de la ville de Saïda depuis les localités visées par les frappes.

Ainsi, les familles qui étaient rentrées chez elles après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 17 avril reprennent la route vers le nord du pays, face à l’intensification des attaques.

Hier soir, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou avait ordonné à l’armée de mener des frappes intensives contre le Liban. Dans la foulée, des raids aériens ont été menés contre Bazouriyé, Semmaiyé, ainsi que les localités de Khirbet Silm, Sultaniyé, Hadasa et Zebkine.

Le ministère libanais de la Santé a, pour sa part, annoncé que les attaques israéliennes menées la veille avaient fait sept morts.

Attaques israéliennes et cessez-le-feu

Pour rappel, l’armée israélienne avait lancé le 2 mars une campagne intensive de frappes aériennes contre le Liban, occupant plusieurs localités du sud du pays.

De son côté, le gouvernement libanais avait indiqué que le nombre de personnes déplacées internes avait dépassé 1,162 million.

Enfin, le président américain Donald Trump avait annoncé la prolongation de trois semaines supplémentaires du cessez-le-feu temporaire de dix jours entré en vigueur le 17 avril entre le Liban et Israël.

* Traduit du turc par Adama Bamba