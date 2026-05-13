Downing Street déclare que le Premier ministre Keir Starmer a ‘toute confiance’ en Wes Streeting, alors que des informations suggèrent que le secrétaire à la Santé prépare une candidature à la direction du parti travailliste

Starmer face à une pression pour démissionner alors que la candidature de Streeting à la direction du parti se profile Downing Street déclare que le Premier ministre Keir Starmer a ‘toute confiance’ en Wes Streeting, alors que des informations suggèrent que le secrétaire à la Santé prépare une candidature à la direction du parti travailliste

AA / Angleterre / Mehmet Solmaz

Le Premier ministre britannique Keir Starmer n’a pas abordé directement les appels croissants à sa démission lors du débat de mercredi à la Chambre des communes sur le discours du Roi, se concentrant plutôt sur le programme législatif de son gouvernement alors que les tensions au sein du Parti travailliste s’intensifient.

La pression politique sur le chef du gouvernement survient alors que des rapports indiquent que le secrétaire à la Santé, Wes Streeting, se prépare à lancer un défi à la direction dès jeudi.



Streeting a rencontré le Premier ministre à Downing Street plus tôt mercredi pendant moins de 20 minutes, alors que les spéculations sur une possible candidature pour le remplacer se multiplient.

Selon le diffuseur public BBC que les alliés de Streeting ont déclaré qu’ils s’attendent à ce qu’il déclenche un scrutin interne, ce qui, selon les règles du Labour, nécessiterait le soutien de 81 membres du parlement. Starmer serait automatiquement candidat dans un tel scrutin.

Un partisan de Streeting a déclaré à la BBC que si le secrétaire à la Santé ne défie pas Starmer, alors « nous nous serions poignardés nous-mêmes pour rien. »

Cependant, un porte-parole de Streeting a cherché à minimiser les spéculations, déclarant au Times : « Wes est le secrétaire à la Santé, il est fier de son bilan concernant la réduction des listes d’attente et la reprise du NHS. »

« Il ne prévoit pas de dire quoi que ce soit après sa rencontre avec le Premier ministre qui pourrait distraire du discours du Roi. »

Downing Street a déclaré que Starmer a « toute confiance » dans le secrétaire à la Santé.

« Je ne vais pas entrer dans le contenu des réunions internes, mais le Premier ministre a toute confiance dans le secrétaire à la Santé », a déclaré le porte-parole officiel de Starmer lors d’un point presse pour les journalistes après le discours du Roi.

Le porte-parole a refusé de donner plus de détails, ajoutant : « Je ne rentrerais jamais dans les détails des réunions privées. »

Le contexte politique est de plus en plus tendu au sein du Labour, avec 88 députés demandant publiquement la démission de Starmer, tandis que plus de 110 autres ont exprimé leur soutien à son maintien en poste.

La chef de l’opposition conservatrice Kemi Badenoch a déclaré que l’autorité de Starmer s’est affaiblie, déclarant au Parlement : « Le Premier ministre est en fonction, mais pas au pouvoir. »

Elle a ajouté : « Au cours des 48 dernières heures, près de 100 députés travaillistes ont demandé la démission du Premier ministre. Quatre ministres ont démissionné. Il est clair que son autorité a disparu et qu’il ne pourra pas mettre en œuvre ce qu’il y a de prévu dans ce discours du Roi. »

Badenoch a également critiqué les performances du gouvernement, déclarant : « Gagner est facile ; gouverner est plus difficile. »

Les spéculations sur la direction interviennent alors que Starmer fait face à des critiques plus larges sur ses décisions politiques, notamment les hausses d’impôts et les coupes dans le social, ainsi qu’un examen de ses nominations aux postes supérieurs du gouvernement.

La direction du parti a fait l’objet d’un contrôle accru depuis les lourdes pertes du Labour lors des récentes élections locales, ce qui a intensifié les critiques internes et alimenté le débat au sein du parti sur l’avenir politique de Starmer.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz