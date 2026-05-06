Le bloc de 11 membres a déjà revu à la baisse l’ampleur du sommet, le réduisant de cinq à trois jours et basculant plus de 600 réunions préparatoires en ligne, alors que la flambée des coûts du carburant se répercute dans toute la région

Sommet sous tension : la crise énergétique met l’ASEAN à l’épreuve Le bloc de 11 membres a déjà revu à la baisse l’ampleur du sommet, le réduisant de cinq à trois jours et basculant plus de 600 réunions préparatoires en ligne, alors que la flambée des coûts du carburant se répercute dans toute la région

AA / Istanbul / Saadet Gokce

De la promotion du télétravail au Vietnam et en Thaïlande à l’état d’urgence énergétique décrété aux Philippines, les gouvernements d’Asie du Sud-Est s’efforcent de contenir les répercussions d’un choc énergétique mondial lié aux perturbations dans le détroit d’Ormuz.

La crise plane désormais sur le sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui se tient cette semaine dans la ville philippine de Cebu, où les dirigeants devraient aborder les inquiétudes croissantes en matière de sécurité énergétique, d’inflation et de vulnérabilité de la région face aux turbulences géopolitiques bien au-delà de ses frontières.

Le bloc de 11 membres a déjà revu à la baisse l’ampleur du sommet, le réduisant de cinq à trois jours et basculant plus de 600 réunions préparatoires en ligne, alors que la flambée des coûts du carburant se répercute dans toute la région.

Ces perturbations découlent du conflit autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz, un corridor par lequel transitent environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole, principalement à destination de l’Asie.

Pour l’Asie du Sud-Est, l’une des régions les plus dépendantes des importations énergétiques au monde, l’impact est sévère.

La réponse collective de l’ASEAN sous surveillance

Réunis autour du thème « Naviguer vers notre avenir, ensemble », les échanges devraient porter sur la sécurité énergétique et alimentaire, la résilience face aux catastrophes et la coopération régionale dans un contexte d’instabilité mondiale croissante.

Selon des analystes, la crise liée aux perturbations dans le détroit d’Ormuz met en lumière des interrogations plus profondes quant à la capacité de l’ASEAN à réagir collectivement aux chocs externes.

Tenir le sommet dans de telles conditions constitue « peut-être » déjà « un succès relatif », a estimé Georgi Engelbrecht, analyste senior pour les Philippines à l’International Crisis Group, auprès d’Anadolu.

« Tout le monde est préoccupé par la crise », a-t-il ajouté, évoquant l’état d’urgence aux Philippines, la hausse de l’inflation au Vietnam et les tentatives de médiation de l’Indonésie entre les États-Unis et l’Iran.

« La question est de savoir si l’ASEAN est capable de jouer un rôle collectif », a-t-il souligné.

Si les gouvernements de la région ont adopté des mesures nationales pour gérer les pénuries et la hausse des prix, l’ASEAN, en tant que bloc, ne dispose pour l’instant d’aucune stratégie unifiée.

Les dirigeants devraient examiner à nouveau des propositions telles que le maintien d’un commerce « ouvert et prévisible », l’évitement des restrictions à l’exportation de biens essentiels et l’accélération du projet de réseau électrique de l’ASEAN, visant à améliorer le partage régional de l’énergie et la résilience face aux chocs externes.

L’ordre du jour devrait également inclure la sécurité des ressortissants de l’ASEAN au Moyen-Orient, la résilience économique régionale et une réponse collective aux perturbations énergétiques en cours.

Tensions régionales

Au-delà des enjeux énergétiques, les dirigeants de l’ASEAN pourraient également aborder des différends régionaux persistants qui menacent la cohésion du bloc.

« Les questions de conflit pourraient être évoquées, mais pas de manière centrale compte tenu de leur complexité », a indiqué Engelbrecht.

Le Myanmar demeure un dossier particulièrement sensible. La direction militaire du pays est exclue des sommets de l’ASEAN depuis le coup d’État de 2021. Bien que l’ancien chef de la junte Min Aung Hlaing ait récemment été élu président lors d’un scrutin largement critiqué, sa participation reste improbable.

Le sommet devrait réunir les dirigeants des Philippines, de la Thaïlande, de l’Indonésie, du Brunei, du Cambodge, du Laos, de la Malaisie, de Singapour, du Vietnam et du Timor-Leste, dernier membre du bloc.

Toutefois, le fragile cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge pèse également sur les discussions, avec des inquiétudes quant à l’impact de différends frontaliers et maritimes non résolus sur la coordination régionale.

Le sommet devrait aussi revenir sur les négociations entre l’ASEAN et la Chine concernant un code de conduite en mer de Chine méridionale, même si Engelbrecht appelle à la prudence quant à la perspective d’une avancée majeure.

« Il reste à voir quelle place ce dossier occupera dans les réunions principales et les déclarations finales », a-t-il déclaré.

L’ASEAN et la Chine s’étaient accordées en 2023 pour accélérer les négociations et viser une conclusion dans un délai de trois ans, dans le prolongement d’un engagement initial datant de 2002.

« Même la couverture des discussions sur le code de conduite a été réduite, probablement parce qu’il devient de plus en plus difficile d’aboutir », a ajouté Engelbrecht, soulignant que l’atténuation des effets des perturbations dans le détroit d’Ormuz constitue désormais une priorité plus immédiate pour les pays de la région.

La réunion principale du sommet se tiendra vendredi, après deux jours de réunions ministérielles et de hauts responsables.

Quant aux résultats concrets attendus, Engelbrecht estime que les attentes restent modestes, une déclaration conjointe étant bien plus probable que des avancées politiques majeures.

« Mais ce n’est pas impossible », a-t-il conclu. « Le langage diplomatique couvrira des enjeux au-delà de la seule sécurité économique. »

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir