Depuis Singapour, la ministre des Armées et des Anciens combattants a affirmé la volonté de la France de défendre la liberté de navigation et la souveraineté des États face aux tensions croissantes en Asie

Shangri-La Dialogue : la France défend sa stratégie indo-pacifique et la liberté de navigation Depuis Singapour, la ministre des Armées et des Anciens combattants a affirmé la volonté de la France de défendre la liberté de navigation et la souveraineté des États face aux tensions croissantes en Asie

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, a réaffirmé ce samedi l’engagement de la France dans la sécurité maritime en Indo-Pacifique lors du Shangri-La Dialogue à Singapour, défendant la liberté de navigation et un ordre international fondé sur le droit face aux tensions régionales.

Dans un discours consacré à la dégradation de l’environnement de sécurité maritime en Asie, Catherine Vautrin a estimé que les crises internationales « ne sont plus cloisonnées », citant les conséquences de la guerre en Ukraine ainsi que les tensions autour du détroit d’Ormuz, de Taïwan et des grands passages maritimes asiatiques comme Malacca et Lombok.

« La France sera au rendez-vous. Comme membre permanent du Conseil de sécurité. Comme nation européenne. Comme puissance nucléaire. Comme nation de l’Indopacifique », a déclaré la ministre française des Armées.

La ministre a rappelé que la France disposait de territoires dans l’Indo-Pacifique et y maintenait plus de 8.000 militaires déployés en permanence, soulignant que le pays possédait le deuxième domaine maritime mondial grâce à ses zones économiques exclusives.

Défense de la liberté de navigation

Catherine Vautrin a défendu une stratégie fondée sur « des espaces maritimes libres, ouverts, sûrs et régulés » ainsi que sur le maintien des détroits internationaux « sans mécanisme de filtrage ou de péage ».

Elle a mis en avant plusieurs opérations et coopérations militaires françaises, notamment l’opération européenne Aspides en mer Rouge pour sécuriser le détroit de Bab-el-Mandeb, ainsi que les exercices navals « La Pérouse » organisés en Asie du Sud-Est autour de scénarios de crise maritime.

La ministre a également alerté sur les « flottes fantômes » utilisées pour contourner les sanctions internationales, les trafics maritimes, la piraterie, la pêche illégale ainsi que les menaces visant les câbles sous-marins et les infrastructures critiques.

« Coalitions des indépendants »

Catherine Vautrin a plaidé pour le développement de « coalitions des indépendants » entre l’Europe et les pays indo-pacifiques afin de défendre la souveraineté des États et un ordre international fondé sur le droit.

Elle a également insisté sur les enjeux climatiques dans l’Indo-Pacifique, évoquant les risques liés à la montée des eaux, aux catastrophes naturelles et aux tensions sur les ressources.

La ministre a enfin rappelé la montée en puissance des capacités militaires françaises, citant l’augmentation du budget de la défense entre 2017 et 2027, la mission aérienne « Pegase » menée récemment en Asie et le futur porte-avions nucléaire français.