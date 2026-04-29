Les protestataires exhortent le diffuseur public RTS à se retirer et affichent leur solidarité avec les Palestiniens

Serbie : des manifestants appellent au boycott de l’Eurovision en raison de la participation d’Israël Les protestataires exhortent le diffuseur public RTS à se retirer et affichent leur solidarité avec les Palestiniens

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Un groupe de manifestants a appelé mardi au boycott du Concours Eurovision de la chanson dans la capitale serbe, Belgrade, pour protester contre la participation d’Israël à la compétition.

Réunis devant le siège du diffuseur public serbe, Radio Television of Serbia, les protestataires ont estimé que la participation de la Serbie au concours reviendrait à soutenir les actions d’Israël contre les Palestiniens.

Le collectif a exhorté les autorités serbes à boycotter l’événement et appelé la RTS à annuler sa participation.

Des drapeaux palestiniens ont été brandis lors du rassemblement.

Dans un communiqué écrit, les organisateurs ont indiqué que, plutôt que de participer à l’Eurovision, la Serbie devrait consacrer ses programmes à la Palestine.

Plusieurs pays, dont la Slovénie, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande et l’Islande, ont déjà annoncé leur retrait de l’édition 2026 du Concours Eurovision de la chanson après l’inclusion d’Israël.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore