Serbie : des manifestants appellent au boycott de l’Eurovision en raison de la participation d’Israël

Mustafa Talha Öztürk
29 Avril 2026•Mise à jour: 29 Avril 2026
AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore
Un groupe de manifestants a appelé mardi au boycott du Concours Eurovision de la chanson dans la capitale serbe, Belgrade, pour protester contre la participation d’Israël à la compétition.
Réunis devant le siège du diffuseur public serbe, Radio Television of Serbia, les protestataires ont estimé que la participation de la Serbie au concours reviendrait à soutenir les actions d’Israël contre les Palestiniens.
Le collectif a exhorté les autorités serbes à boycotter l’événement et appelé la RTS à annuler sa participation.
Des drapeaux palestiniens ont été brandis lors du rassemblement.
Dans un communiqué écrit, les organisateurs ont indiqué que, plutôt que de participer à l’Eurovision, la Serbie devrait consacrer ses programmes à la Palestine.
Plusieurs pays, dont la Slovénie, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande et l’Islande, ont déjà annoncé leur retrait de l’édition 2026 du Concours Eurovision de la chanson après l’inclusion d’Israël.
*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore