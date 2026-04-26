Sept morts dans des frappes de l'armée israélienne au sud du Liban malgré le cessez-le-feu

Le ministère libanais de la Santé a rapporté que sept personnes ont perdu la vie et 24 autres ont été blessées dans des frappes menées samedi par l'armée israélienne dans le sud du pays, en dépit du cessez-le-feu.

Le ministère libanais de la Santé a précisé que les frappes israéliennes visant hier plusieurs localités du sud du Liban ont fait sept morts et 24 blessés, dont trois enfants.

Les attaques de l'armée israélienne au Liban se poursuivent malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait ordonné sameedi soir à l'armée de mener des frappes de forte intensité contre le Liban. À la suite de cette directive, l'armée israélienne a mené des raids aériens sur les localités de Bazouriyé, Semmaiyé, Khirbet Selm, Sultaniyé, Haddatha et Zibqin.

Les opérations israéliennes au Liban et le cessez-le-feu

L'armée israélienne avait déclenché d'intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars dernier, procédant à l'occupation de plusieurs localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais a de son côté indiqué que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays durant cette période a dépassé la barre des 1 162 000.

Le président américain Donald Trump a annoncé que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entre le Liban et Israël, qui avait pris effet le 17 avril, a été prolongé de trois semaines supplémentaires.

* Traduit du turc par Mariem Njeh