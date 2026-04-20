Seconde réunion entre le Liban et Israël à Washington jeudi pour discuter d'un cessez-le-feu Les détails seront officiellement annoncés ultérieurement, selon une déclaration d'une source officielle libanaise de haut rang à Anadolu

AA / Beyrouth / Wassim Samih Seifeddine

Une source officielle libanaise de haut rang a déclaré lundi qu'une seconde réunion avec Israël se tiendra jeudi prochain à Washington, la capitale américaine, précisant que les détails de cette rencontre seront annoncés officiellement plus tard.

Plus tôt dans la journée de lundi, le président libanais Joseph Aoun a reçu l'ambassadeur des États-Unis à Beyrouth, Michel Issa. Ils ont discuté de la phase consécutive à la réunion (libano-israélienne) tenue au siège du département d'État américain la semaine dernière, ainsi que des moyens de maintenir le cessez-le-feu.

La source, qui a requis l'anonymat, a affirmé à Anadolu : « Une seconde réunion avec Israël se tiendra à Washington ce jeudi ». Elle a ajouté que « les détails seront rendus publics officiellement plus tard ».

De son côté, la chaîne israélienne « Canal 15 » a rapporté lundi qu'un « second cycle de discussions avec le Liban se tiendra jeudi à Washington, avec la participation de l'ambassadeur d'Israël à Washington, Yechiel Leiter, et de l'ambassadrice du Liban à Washington, Nada Mouawad ».

Jusqu'à 15h00 GMT, aucune confirmation ou démenti n'a été émis par les États-Unis, Israël ou le Liban concernant ces informations.

Cependant, le président libanais Joseph Aoun a annoncé lundi qu'une délégation dirigée par l'ancien ambassadeur Simon Karam mènerait des négociations bilatérales avec Israël, selon un communiqué de la présidence, sans toutefois fixer de date précise.

Il a souligné que « personne ne s'associera au Liban dans cette mission ni ne le remplacera », maintenant la position de Beyrouth consistant à dissocier les négociations avec Tel-Aviv du processus de négociation entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.

Aoun a expliqué que l'option de la négociation vise trois objectifs : la cessation des hostilités, la fin de l'occupation israélienne des zones sud et le déploiement de l'armée libanaise jusqu'aux frontières internationalement reconnues.

Selon Aoun, le président américain Donald Trump a fait preuve de « toute sa compréhension et sa réactivité » lors d'un appel jeudi dernier. Il est « intervenu auprès d'Israël pour obtenir un cessez-le-feu (avec le Hezbollah) et préparer le lancement d'un processus de négociation qui mettrait fin à cette situation anormale et restaurerait l'autorité de l'État libanais ainsi que sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, au premier rang desquels le Sud ».

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir tracé une « ligne jaune » imaginaire au sud du fleuve Litani pour délimiter les zones de présence de ses troupes au Liban. Cette annonce fait suite aux déclarations, vendredi, du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, confirmant dans un communiqué l'intention de Tel-Aviv de maintenir son contrôle sur tous les territoires occupés dans le sud du Liban lors de sa récente offensive.

Ces prises de position sur le terrain interviennent au lendemain d'une percée diplomatique. Jeudi soir, le président américain Donald Trump avait en effet annoncé un cessez-le-feu de 10 jours au Liban, conclu à l'issue d'entretiens téléphoniques avec son homologue libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Cette trêve vise à suspendre une offensive déclenchée par Israël contre le Liban le 2 mars dernier. Selon les dernières données officielles, ce conflit a déjà fait plus de 2000 morts et 7000 blessés, provoquant également le déplacement de plus d'un million de personnes.

* Traduit de l'arabe par Mariem Njeh