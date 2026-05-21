Si cela se produit, un sommet Kim–Trump « sera certainement évoqué », a déclaré le ministre de l’Unification, Chung Dong-young

Séoul estime que la visite de Xi à Pyongyang pourrait ouvrir la voie à un sommet Corée du Nord–États-Unis Si cela se produit, un sommet Kim–Trump « sera certainement évoqué », a déclaré le ministre de l’Unification, Chung Dong-young

La Corée du Sud a déclaré jeudi qu’un possible sommet Pyongyang–Washington pourrait être à l’ordre du jour si la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord se concrétise.

Xi devrait se rendre en Corée du Nord dès la semaine prochaine selon l’agence Yonhap, mercredi, citant des sources du gouvernement sud-coréen et évoquant de récentes visites de ses équipes de sécurité et protocolaires à Pyongyang.

Si cela se produit, un sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump « sera certainement évoqué », a déclaré le ministre de l’Unification Chung Dong-young aux journalistes à Séoul, tout en précisant que la visite de Xi n’a pas encore été confirmée par Pékin.

« D’énormes plaques tectoniques sont en mouvement », a-t-il déclaré, en référence aux sommets de haut niveau impliquant les États-Unis, la Chine et la Russie.

Le président américain Donald Trump a effectué une visite de trois jours en Chine la semaine dernière, tandis que le président russe Vladimir Poutine a suivi avec une visite de deux jours cette semaine.

« Il est désormais temps pour nous de réfléchir en profondeur aux options stratégiques pour la stabilité, la paix et la prospérité mutuelle au milieu de ces changements tectoniques du paysage géopolitique de l’Asie du Nord-Est autour de la péninsule coréenne », a ajouté Chung.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Guo Jiakun a déclaré jeudi aux journalistes que la Chine et la Corée du Nord sont « de bons amis et des voisins proches », interrogé sur cette possible visite.

« Les deux parties et les deux pays maintiennent depuis longtemps la tradition d’échanges amicaux. Cela sert les intérêts des deux pays et est propice à la paix et à la stabilité régionales », a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

La Chine et la Corée du Nord marquent cette année le 65e anniversaire de la signature d’un traité global de coopération.

La possible visite de Xi intervient également après des entretiens au sommet avec Trump et Poutine à Pékin.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz