Séoul appelle Téhéran à clarifier sa position après l’attaque d’un navire sud-coréen dans le détroit d’Ormuz

Amir Latif Arain
17 Mai 2026•Mise à jour: 17 Mai 2026
Séoul a exhorté dimanche l’Iran à clarifier sa position concernant une récente attaque visant un navire exploité par une entreprise sud-coréenne dans le détroit d’Ormuz, selon des médias locaux.
Cette demande a été formulée lors d’un entretien téléphonique entre le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, et son homologue iranien Abbas Araghchi, a rapporté l’agence Yonhap, citant le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.
Cho a indiqué à Araghchi que Séoul menait une enquête complémentaire sur l’attaque contre le HMM Namu, un cargo battant pavillon panaméen exploité par la compagnie sud-coréenne HMM Co., et a demandé à la partie iranienne de clarifier sa position sur les circonstances de l’incident.
Il a souligné la nécessité de garantir la sécurité et la liberté de navigation de tous les navires, y compris sud-coréens, dans ce détroit stratégique presque fermé.
En réponse, Abbas Araghchi a présenté la position de l’Iran sur la situation actuelle au Moyen-Orient et a reconnu la nécessité de rétablir une circulation maritime sûre dans cette voie navigable essentielle, tout en appelant à une désescalade rapide des tensions.
Les deux parties sont convenues de maintenir une communication « étroite » afin de contribuer à la sécurité des navires et des équipages sud-coréens dans le détroit d’Ormuz.
Une équipe d’enquête gouvernementale sud-coréenne avait auparavant conclu qu’une frappe menée par deux objets volants non identifiés avait provoqué une explosion et un incendie à bord du HMM Namu le 4 mai.
La présidence sud-coréenne a affirmé poursuivre ses investigations afin d’identifier les responsables de l’attaque.
Les tensions régionales se sont fortement aggravées depuis les frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui ont entraîné des représailles de Téhéran visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, et conduit à la fermeture du détroit d’Ormuz.
Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.
*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir