La sénatrice Jeanne Shaheen estime que le conflit manque de stratégie, tout en entraînant une hausse des coûts et des risques

Sénat américain: Les Démocrates appellent à la diplomatie alors que la guerre de Trump avec l’Iran atteint 60 jours La sénatrice Jeanne Shaheen estime que le conflit manque de stratégie, tout en entraînant une hausse des coûts et des risques

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Une haute responsable démocrate de la commission des Affaires étrangères du Sénat a exhorté vendredi l’administration de Donald Trump à privilégier la voie diplomatique avec Iran, alors que le conflit entrait dans son 60e jour, avertissant qu’il manquait de stratégie claire et de plan de sortie.

« Après soixante jours de conflit, le président Trump n’a toujours ni stratégie ni issue pour cette guerre mal planifiée », a déclaré Jeanne Shaheen dans un communiqué.

« Les Américains veulent une fin durable à ce conflit. Ils veulent une baisse des prix dans leur quotidien. Ils veulent la paix et la prospérité. En somme, ils veulent ce que le président avait promis. Il est temps que l’administration s’engage dans une voie diplomatique sérieuse », a-t-elle ajouté.

Évoquant le seuil fixé par la loi sur les pouvoirs de guerre, la sénatrice a estimé que l’administration devait soit mettre fin aux hostilités, soit justifier leur prolongation devant le Congrès et l’opinion publique.

Elle a également souligné le coût humain et économique du conflit, indiquant que 13 militaires américains avaient été tués, tandis que des dizaines de milliers d’autres restent exposés dans la région. Elle a ajouté que la guerre faisait grimper les prix de l’énergie et perturbait le commerce mondial, notamment dans le détroit d'Ormuz.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, déclenchant des représailles de Téhéran contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu de deux semaines a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation du Pakistan, suivi de discussions directes le 11 avril à Islamabad, sans qu’un accord durable ne soit trouvé.

Le président Trump a ensuite prolongé la trêve sans fixer de nouvelle échéance, à la suite d’une demande du Pakistan.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir