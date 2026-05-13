Le chef de l’Alliance déclare que « la balle est dans le camp de Poutine » concernant l’avenir des négociations de paix

Rutte déclare que « l’OTAN 3.0 » vise une Europe plus forte au sein d’une alliance plus forte Le chef de l’Alliance déclare que « la balle est dans le camp de Poutine » concernant l’avenir des négociations de paix

AA / Bruxelles / Melike Pala

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a décrit mercredi « l’OTAN 3.0 » comme une vision pour « une Europe plus forte au sein d’une OTAN plus forte », soulignant que l’alliance transatlantique reste ancrée dans la coopération avec les États-Unis tout en incitant les alliés européens à assumer une plus grande responsabilité pour leur propre défense conventionnelle.

S’exprimant après une réunion des Neuf de Bucarest (B9), Rutte a déclaré que la Russie demeure « la menace la plus significative et directe » pour l’alliance en raison de sa guerre en cours en Ukraine.



« Nous ne pouvons pas baisser notre garde. Nous ferons toujours ce qui est nécessaire pour défendre chaque centimètre du territoire de l’OTAN », a-t-il affirmé, soulignant le renforcement des mesures de dissuasion et de défense le long du flanc est de l’OTAN et dans le Grand Nord.

Rutte a indiqué que l’alliance doit désormais accroître encore ses capacités militaires, sa production de défense et ses dépenses avant le sommet de l’OTAN prévu cette année à Ankara.

Expliquant le concept d’« OTAN 3.0 », Rutte a précisé que le modèle envisage « une Europe plus forte au sein d’une OTAN plus forte », les États-Unis continuant d’assurer le soutien nucléaire et conventionnel tandis que les membres européens assument une responsabilité accrue dans la défense conventionnelle.

Rutte a une nouvelle fois salué le président américain Donald Trump pour avoir poussé les alliés à augmenter leurs dépenses de défense, qualifiant le sommet de l’OTAN de l’an dernier à La Haye de « l’un des plus grands succès de politique étrangère » du président américain.



Il a noté que certains membres de l’OTAN prévoient désormais de dépasser l’objectif de 5 % avant 2035.

Abordant les tensions entre Washington et certains alliés européens concernant les frappes américaines et israéliennes en Iran, Rutte a reconnu une « déception aux États-Unis » face aux réactions de certains alliés, mais a indiqué que les pays européens avaient « entendu le message ».



« Nous travaillons vraiment ensemble sur ce point », a-t-il déclaré, citant la coopération pour sécuriser le détroit d’Ormuz, incluant les opérations de déminage et le pré-positionnement des forces militaires.

En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il a souligné la nécessité de continuer à soutenir militairement l’Ukraine tout en attendant des négociations de paix significatives.



« Je dois dire que la balle est clairement dans le camp de (le président russe Vladimir) Poutine. Il doit jouer. Il ne le fait pas encore… Il doit être prêt à jouer pour s’engager réellement dans des négociations de paix », a déclaré Rutte.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz