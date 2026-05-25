Russie déclare que « nous attaquerons systématiquement les entreprises militaires, ainsi que les centres de prise de décision et de commandement à Kiev »

Russie : Moscou annonce des frappes « systématiques » contre les centres de commandement à Kiev Russie déclare que « nous attaquerons systématiquement les entreprises militaires, ainsi que les centres de prise de décision et de commandement à Kiev »

Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir qu'il mènera des attaques systématiques contre les installations de l'industrie militaire, ainsi que les centres de prise de décision et de commandement situés à Kiev, la capitale de l'Ukraine.

Dans un communiqué publié par le ministère, il a été rappelé que l'armée ukrainienne avait mené, le 22 mai, une attaque aux drones contre un lycée professionnel dans la ville de Starobelsk, située dans la région de Louhansk.

Le communiqué précise que « cette attaque démontre la nature nazie et terroriste de l'administration de Kiev », soulignant par ailleurs que l'Ukraine et les pays occidentaux violent le droit international humanitaire.

Qualifiant ces dernières attaques de « goutte d'eau qui a fait déborder le vase », le communiqué indique ce qui suit : « Dans ces conditions, les Forces armées russes commenceront à mener systématiquement des attaques contre les installations militaro-industrielles de Kiev, y compris les centres où les drones sont conçus, produits, programmés et préparés à l'utilisation. L'administration de Kiev utilise ces drones avec le soutien des spécialistes de l'OTAN. Des attaques seront également menées contre les centres de prise de décision et de commandement. »

Enfin, la déclaration appelle les ressortissants étrangers, les employés des missions diplomatiques étrangères et les représentants des organisations internationales à quitter immédiatement Kiev, et exhorte les citoyens ukrainiens à se tenir à l'écart des installations militaires et des bâtiments administratifs.

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.