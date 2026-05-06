« Il n’y a pas de blocus pétrolier à proprement parler sur Cuba », déclare le secrétaire d’État Marco Rubio

Rubio dément que les États-Unis imposent un blocus pétrolier à Cuba dans un contexte de tensions accrues « Il n’y a pas de blocus pétrolier à proprement parler sur Cuba », déclare le secrétaire d’État Marco Rubio

AA / Washington / Michael Hernandez

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a nié mardi que Washington impose un blocus pétrolier à Cuba, malgré les menaces des États-Unis d’imposer des droits de douane à tout pays qui vend du pétrole à cette île.

« Il n’y a pas de blocus pétrolier à Cuba, en tant que tel », a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche.

« Cuba recevait autrefois du pétrole gratuit du Venezuela, [...] Ils prenaient, disons, 60 % de ce pétrole et le revendaient contre de l’argent. Cela ne bénéficiait même pas au peuple. Donc, le seul blocus qui a eu lieu, c’est que les Cubains ont décidé… je veux dire, les Vénézuéliens ont décidé : ‘nous ne vous donnons plus de pétrole gratuit’ », a-t-il ajouté.

Cuba fait face à une crise de carburant suite à la décision du président américain Donald Trump d’imposer un embargo pétrolier le 29 janvier. L’ordre de Trump menace explicitement d’imposer des droits de douane américains à tout pays « qui vend directement ou indirectement, ou fournit de toute autre manière du pétrole à Cuba ».

Trump a répété que l’île serait « la prochaine » après la fin de l’opération militaire contre l’Iran, et a affirmé que l’île communiste échouerait « bientôt ».

« Sur le chemin du retour depuis l’Iran, nous aurons l’un de nos grands… peut-être le porte-avions USS Abraham Lincoln, le plus grand du monde, il viendra, s’arrêtera à environ 100 yards (environ 91 mètres) au large », a-t-il déclaré vendredi. « Ils diront ‘merci beaucoup. Nous abandonnons.’ »

Rubio doit rendre visite cette semaine au pape catholique Léon XIV dans une visite que le Département d’État américain a indiqué viser à « faire avancer les relations bilatérales » entre Washington et le Saint-Siège, dans un contexte de tensions après les critiques du pontife sur la guerre du président contre l’Iran.

Rubio a déclaré que lors de cette rencontre, il abordera la fourniture d’une aide humanitaire américaine à Cuba, potentiellement via l’Église catholique.

« Nous sommes prêts à donner plus d’aide humanitaire à Cuba, d’ailleurs, à la distribuer par l’intermédiaire de l’Église, mais le régime cubain doit nous le permettre », a-t-il dit. « Ils ne nous permettront pas de donner à leur propre peuple plus d’aide humanitaire, et nous sommes prêts à le faire par l’Église. Donc, il y a beaucoup de choses à discuter. » a précisé Rubio.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz