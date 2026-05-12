Fragilisé par les revers électoraux du Labour, Keir Starmer fait face à une contestation croissante au sein de son parti après deux démissions ministérielles

Royaume-Uni : une deuxième ministre démissionne alors que la pression s’accentue sur Keir Starmer Fragilisé par les revers électoraux du Labour, Keir Starmer fait face à une contestation croissante au sein de son parti après deux démissions ministérielles

AA / Londres

La ministre britannique chargée de la protection de l’enfance et des violences faites aux femmes, Jess Phillips, a annoncé ce mardi sa démission du gouvernement, devenant la deuxième ministre junior à quitter l’exécutif de Keir Starmer en quelques heures.

Dans sa lettre de démission, Jess Phillips affirme ne plus constater « le changement » qu’elle attendait du gouvernement et dit ne plus pouvoir « continuer à servir sous la direction actuelle ».

Quelques heures plus tôt, la ministre déléguée aux Collectivités locales Miatta Fahnbulleh avait également quitté ses fonctions.

Ces départs interviennent alors que plus de 70 députés travaillistes auraient demandé au Premier ministre soit de démissionner immédiatement, soit de présenter un calendrier de départ après les mauvais résultats enregistrés par le Parti travailliste lors des élections locales organisées la semaine dernière.

Selon Downing Street, Keir Starmer a toutefois affirmé mardi devant son gouvernement qu’il continuerait à « gouverner » malgré les appels à son départ.

Le Premier ministre a déclaré assumer « la responsabilité » des résultats électoraux et de la mise en œuvre des réformes promises par le Labour.

La crise politique s’est intensifiée après les élections organisées en Écosse, au Pays de Galles et dans 136 collectivités locales anglaises, considérées comme le plus important test électoral depuis la victoire écrasante du Labour aux législatives de 2024.

Au Pays de Galles, le Labour a subi une défaite historique aux élections du Senedd, le Parlement gallois, tandis qu’en Écosse le Scottish National Party a conservé le pouvoir pour un cinquième mandat consécutif.

Le parti Reform UK a également poursuivi sa progression en remportant plus de 1.450 sièges locaux, confirmant sa percée observée lors des précédents scrutins locaux.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy