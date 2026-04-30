« Israël doit en faire davantage pour permettre l’acheminement d’une aide suffisante à Gaza, conformément aux objectifs minimums fixés dans le plan en 20 points », a déclaré un porte-parole du Bureau des Affaires étrangères

Royaume-Uni : l’aide maritime met en évidence la « situation humanitaire désastreuse » à Gaza « Israël doit en faire davantage pour permettre l’acheminement d’une aide suffisante à Gaza, conformément aux objectifs minimums fixés dans le plan en 20 points », a déclaré un porte-parole du Bureau des Affaires étrangères

Le Bureau des Affaires étrangères britannique a déclaré jeudi que les efforts visant à acheminer par la mer de l’aide à Gaza mettent en évidence la « situation humanitaire désastreuse » dans l’enclave, après l’interception par Israël de la Flottille mondiale Sumud.

Dans une réponse écrite à Anadolu concernant l’interception de la flottille, un porte-parole du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth a indiqué que le Royaume-Uni est en contact étroit avec les autorités israéliennes « dans l’attente que la situation soit résolue en toute sécurité et conformément au droit international ».

« Les efforts visant à livrer de l’aide par voie maritime mettent en lumière la situation humanitaire désastreuse à Gaza », a déclaré le porte-parole. « Israël doit en faire davantage pour permettre l’acheminement d’une aide suffisante à Gaza, conformément aux objectifs minimums fixés dans le plan en 20 points. »

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les forces navales ont intercepté et saisi plus de 20 navires de la Flottille mondiale Sumud en eaux internationales en mer Méditerranée et ont détenu environ 175 activistes à bord. L’attaque a eu lieu près de l’île grecque de Crète, à des centaines de milles nautiques (plus de 1 000 kilomètres) d’Israël.

La flottille, transportant de l’aide humanitaire, avait quitté l’île italienne de Sicile il y a deux semaines, avec un total de 58 navires visant à briser le blocus imposé par Israël à Gaza depuis plusieurs années.

Israël impose un blocus strict sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant la population de 2,4 millions de personnes au bord de la famine.

L’armée israélienne a lancé en octobre 2023 une offensive brutale de deux ans sur Gaza, faisant plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et provoquant des destructions massives dans le territoire assiégé.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz