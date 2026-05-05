Roumanie : le Premier ministre renversé à la suite d’un vote de défiance Le Parlement renverse le gouvernement Bolojan avec 281 voix

AA / Londres / Burak Bir

Le Premier ministre roumain Ilie Bolojan a été renversé mardi après l’adoption par le Parlement d’une motion de censure contre son gouvernement, ont rapporté des médias locaux.

Le gouvernement de Bolojan a été destitué après que les députés ont approuvé la motion par 281 voix, selon la chaîne Antena 3 CNN.

S’exprimant lors du débat précédant le vote, le Premier ministre a qualifié la motion de « fausse, cynique et artificielle ». Il a estimé que les pays confrontés à de multiples crises devraient chercher à consolider leurs gouvernements plutôt qu’à les remplacer.

Le Parti social-démocrate (PSD) a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la motion. Avec l’Alliance pour l’unité des Roumains (AUR), il avait annoncé la semaine dernière le dépôt d’une motion de censure conjointe contre le gouvernement.

Les tensions s’étaient intensifiées entre les anciens partenaires de coalition, le PSD prenant ses distances avec l’exécutif et ses ministres démissionnant.

Ilie Bolojan a critiqué cette décision, accusant le PSD de déstabiliser le gouvernement sans proposer d’alternative de gouvernance.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore