Recep Tayyip Erdogan et Abdelmadjid Tebboune évoquent les relations bilatérales et les enjeux régionaux par téléphone

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu jeudi par téléphone avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, au cours d’un échange portant sur les relations bilatérales ainsi que sur les développements régionaux et internationaux.

Selon la Direction de la communication de la présidence turque sur la plateforme turque NSosyal, les deux dirigeants ont passé en revue la coopération entre la Türkiye et l’Algérie dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l’énergie et l’industrie de défense.

Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la Türkiye souhaitait approfondir sa coopération avec l’Algérie dans tous les secteurs, tout en poursuivant ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et au-delà.

Le président turc a également adressé ses vœux à l’occasion de l’Aïd al-Adha à Abdelmadjid Tebboune ainsi qu’au peuple algérien.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani