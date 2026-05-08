« Permettez-moi de commencer par un seul mot : terrible », a déploré le directeur du programme Israël/Palestine de l’International Crisis Group

Réunion de l’ONU sur la Cisjordanie : de vives inquiétudes face à une crise jugée « terrible » « Permettez-moi de commencer par un seul mot : terrible », a déploré le directeur du programme Israël/Palestine de l’International Crisis Group

AA / Washington / Diyar Guldogan

La situation en Cisjordanie occupée atteint un niveau « terrible », a alerté vendredi Max Rodenbeck, directeur du programme Israël/Palestine de l’International Crisis Group, lors d’une réunion de l’ONU consacrée aux conditions de vie des Palestiniens dans le territoire.

« Permettez-moi de commencer par un seul mot : terrible », a-t-il lancé devant les diplomates réunis au siège des Nations unies dans le cadre d’une réunion en format Arria. « La situation en Cisjordanie est terrible. »

Selon lui, l’accélération de la colonisation israélienne, les confiscations de terres et les restrictions économiques imposées aux Palestiniens se sont aggravées sous l’actuel gouvernement israélien, y compris à Jérusalem-Est.

Max Rodenbeck a notamment affirmé que l’enjeu n’était plus seulement le rythme de l’expansion des colonies, mais l’ampleur des terres progressivement retirées aux Palestiniens.

« Au cours des quatre dernières années, ce gouvernement a lancé 102 nouvelles colonies, soit presque autant que durant les cinquante années précédentes », a-t-il souligné.

Max Rodenbeck a également accusé les autorités israéliennes, dont le ministre des Finances Bezalel Smotrich, de mener des politiques ayant fortement fragilisé l’économie palestinienne.

Malgré une situation moins explosive qu’à Gaza, Rodenbeck a estimé que la Cisjordanie continuait de subir une détérioration constante.

« La Cisjordanie n’est pas Gaza. Elle n’est pas en guerre contre Israël. La situation y est relativement calme. On aurait pu penser qu’avec le cessez-le-feu à Gaza, certaines mesures israéliennes, l’expansion des colonies, l’annexion ou encore la guerre économique, auraient été allégées. Mais aucune de ces politiques n’a été assouplie. La pression continue de s’intensifier », a-t-il déclaré.

Organisée par les missions permanentes du Danemark, de la France, de la Grèce, de la Lettonie et du Royaume-Uni, la réunion visait à attirer l’attention sur les difficultés croissantes auxquelles font face les Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Depuis octobre 2023, la Cisjordanie occupée connaît une intensification des opérations militaires israéliennes et des violences de colons, marquées par des raids, arrestations et attaques contre les Palestiniens et leurs biens.

Selon des chiffres palestiniens officiels, au moins 1 155 Palestiniens ont été tués, environ 11 750 blessés et près de 22 000 arrêtés depuis le début de l’offensive israélienne sur Gaza.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme