-Paris réaffirme sa position sur la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz et sur l'actualité internationale, lors de la conférence de presse du Quai d'Orsay

Quai d’Orsay : la France soutient « le dialogue en cours entre la Türkiye et la Grèce » -Paris réaffirme sa position sur la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz et sur l'actualité internationale, lors de la conférence de presse du Quai d'Orsay

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le Quai d’Orsay a abordé, jeudi 30 avril 2026, plusieurs dossiers internationaux majeurs lors de sa conférence de presse hebdomadaire, présentée par son porte-parole Pascal Confavreux, notamment la non-prolifération nucléaire, la sécurité maritime dans le détroit d’Ormuz, la crise entre l’Iran, Israël et les États-Unis, la situation à Gaza, les tensions au Mali, les relations franco-turques, ainsi que les prochains rendez-vous diplomatiques du G7 et du sommet Africa Forward.

Türkiye-Grèce : Paris affirme que Macron ne visait “aucun pays en particulier”

Répondant à une question sur les déclarations d’Emmanuel Macron à Athènes dans le cadre de l’accord de défense franco-grec, Pascal Confavreux a tenu à clarifier la position française.

« Les propos du président de la République ont été tenus dans un cadre (…) de principe, l’attaque d’un territoire européen, dont la réponse est la même pour l’ensemble de nos alliés et de nos partenaires », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces propos « ne visaient aucun pays en particulier ».

Le porte-parole a par ailleurs souligné que la France soutient « le dialogue en cours entre la Türkiye et la Grèce » et souhaite « développer et approfondir » son dialogue bilatéral avec Ankara.

Il a rappelé à cet égard l’appel entre Emmanuel Macron et le président turc Recep Tayyip Erdogan le 11 avril, ainsi que la visite du ministre français des Affaires étrangères à Ankara le 6 février.

TNP et détroit d’Ormuz : Paris défend la non-prolifération et la liberté de navigation

Pascal Confavreux a d’abord rappelé « l’attachement que la France a à défendre les trois piliers » du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à savoir « le désarmement, la non-prolifération et la promotion des usages pacifiques de l’énergie nucléaire », dans un contexte international jugé « de plus en plus instable ».

Il a également indiqué que le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères était intervenu devant le Conseil de sécurité des Nations unies sur « la liberté et la sécurité maritime » ainsi que « la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz ».

Le ministre a, selon lui, « réitéré l’attachement de la France à un détroit libre et ouvert » et souligné les efforts conduits avec « une cinquantaine de pays d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie » dans le cadre de l’initiative menée par la France et le Royaume-Uni.

Europe : Jean-Noël Barrot plaide pour une “troisième voie”

À New York, Jean-Noël Barrot s’est également exprimé devant les étudiants de Columbia pour défendre la vision européenne dans un monde marqué par la rivalité entre grandes puissances.

Selon Pascal Confavreux, le ministre a plaidé pour « une troisième voie exigeante, respectueuse des souverainetés et du droit international », à l’heure où les États seraient poussés à choisir « entre la confrontation ou la soumission ».

À l’approche du 9 mai, Journée de l’Europe, le ministre a aussi rappelé que l’Union européenne constituait « l’un des projets politiques les plus ambitieux de l’histoire », ayant apporté depuis la Seconde Guerre mondiale « 80 ans de paix, 80 ans de démocratie et 80 ans de prospérité ».

Golfe : tournée diplomatique sur fond de crise Iran–Israël–États-Unis

Le porte-parole a ensuite évoqué la tournée de Jean-Noël Barrot dans le Golfe, entamée à Riyad, où il s’est entretenu avec son homologue saoudien, avant de se rendre à Mascate puis à Abou Dhabi.

« Six semaines après le déclenchement du conflit entre l’Iran d’une part et les États-Unis et Israël d’autre part, ce déplacement est l’occasion de consolider avec les partenaires du Golfe une approche commune de la crise et des solutions durables qui permettront d’y répondre », a déclaré Pascal Confavreux.

Le ministre doit également échanger avec ses homologues sur « le renforcement des partenariats avec les pays du Golfe ».

Interrogé sur l’absence d’étapes au Qatar et à Beyrouth, le porte-parole a évoqué « un sujet d’agenda », précisant qu’il ne fallait « pas voir autre chose » dans cette modification du programme.

Arménie : Benjamin Haddad attendu à Erevan

Pascal Confavreux a annoncé que Benjamin Haddad se rendrait en Arménie, à Erevan, en début de semaine prochaine, à l’occasion du sommet de la Communauté politique européenne et du premier sommet UE-Arménie.

Ce déplacement intervient après l’inauguration de la nouvelle ambassade arménienne à Paris, en présence des ministres français et arménien des Affaires étrangères.

Jean-Noël Barrot a, à cette occasion, formulé « le vœu de voir cette ambassade devenir un foyer d’échange vivant et fécond entre la France et l’Arménie ».

G7 commerce et développement : Paris met l’accent sur les chaînes de valeur et l’aide internationale

Le Quai d’Orsay a également annoncé que Nicolas Forissier présiderait, mardi prochain, la deuxième réunion ministérielle du G7 consacrée au commerce.

Les ministres doivent notamment échanger sur « les pratiques et politiques non marchandes », « les surcapacités industrielles », « la résilience des chaînes de valeur » et « les minerais critiques ».

Par ailleurs, la ministre déléguée chargée du Développement préside depuis mercredi la réunion ministérielle du G7 développement, centrée sur « la réforme de l’architecture de l’aide au développement ».

Pascal Confavreux a salué à cette occasion la décision des États-Unis de rejoindre « l’initiative française de reconstruction de l’arche de Tchernobyl », endommagée par un drone russe en 2025, avec une contribution américaine de « 100 millions de dollars ».

Mali : Paris condamne les violences contre les civils

Sur l’actualité africaine, le Quai d’Orsay a exprimé « la solidarité de la France à l’égard de la population malienne » face à la crise en cours.

« Nous suivons avec grande attention la situation sur le terrain et condamnons avec la plus grande fermeté les violences commises à l’encontre des civils », a déclaré Pascal Confavreux.

Interrogé sur la situation sécuritaire au Mali et le retrait apparent de troupes russes de certains secteurs, le porte-parole a rappelé que la priorité française était « la sécurité de nos ressortissants » et la protection des populations civiles.

Il a également indiqué que l’ambassade de France au Mali restait ouverte. « Il n’est pas question pour nous de fermer le poste », a-t-il précisé, soulignant que l’ambassade assure des missions de protection consulaire pour environ « 4 000 ressortissants inscrits » sur les listes consulaires.

Sommet Africa Forward : Paris veut ouvrir une nouvelle étape avec l’Afrique

Pascal Confavreux a présenté le sommet Africa Forward, organisé conjointement par la France et le Kenya à Nairobi les 11 et 12 mai.

« Les pays africains sont au cœur des grands enjeux du XXIe siècle. Les équilibres internationaux futurs se définiront avec les pays africains », a-t-il affirmé.

Le sommet réunira États, entreprises, jeunes, artistes et diasporas autour de plusieurs priorités : sécurité, santé, souveraineté alimentaire, numérique, énergie et connectivité.

Le porte-parole a rappelé que « la France est le quatrième investisseur en Afrique » et que ses échanges avec le continent ont dépassé « 65 milliards d’euros en 2024 ».

« Le sommet Africa Forward marque ainsi une nouvelle étape pour les relations liant la France et les pays africains », a-t-il déclaré, près de dix ans après le discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou.

Gaza : Paris suit la situation des Français interpellés par Israël lors d’une flottille

Interrogé sur l’interception par Israël d’une flottille humanitaire en direction de Gaza, la Flottille mondiale Sumud, Pascal Confavreux a indiqué que la priorité de Paris était « la sécurité de nos ressortissants et de nos concitoyens ».

Selon lui, « quinze Français » feraient partie des personnes interpellées par les autorités israéliennes.

« Notre consulat général à Tel Aviv est en contact non seulement avec les autorités israéliennes, mais aussi avec nos ressortissants », a-t-il précisé.

Le porte-parole a rappelé que se rendre à Gaza « est dangereux », tout en assurant que le Quai d’Orsay avait pour rôle d’apporter aux ressortissants français « la protection consulaire » nécessaire afin qu’ils puissent « revenir le plus rapidement possible en France ».

Il a également souligné « la nécessité du respect du droit international », notamment « du droit international de la mer » et de « la liberté de navigation ».

Gaza : Paris appelle à l’application du plan de paix et au désarmement du Hamas

Interrogé sur les assassinats ciblés de policiers à Gaza, Pascal Confavreux a évité de commenter directement les faits évoqués, mais a réaffirmé la position française sur la mise en œuvre de l’accord de Charm el-Cheikh.

« Il faut que l’accord de Charm el-Cheikh soit respecté, que le plan de paix soit mis en œuvre », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur l’urgence humanitaire. « Il faut que l’aide humanitaire puisse rentrer de manière bien plus massive à Gaza », a-t-il affirmé, rappelant l’envoi par la France de « 380 tonnes d’aide humanitaire » depuis le port du Havre.

Sur le volet sécuritaire, Paris estime nécessaire que « le désarmement du Hamas soit mis en œuvre » et que l’Autorité palestinienne réformée puisse récupérer sa souveraineté sur Gaza et la Cisjordanie.

Soudan et Tchad : la France inquiète d’un risque régional

Interrogé sur les affrontements ayant opposé l’armée tchadienne aux Forces de soutien rapide près de la frontière soudanaise, le porte-parole a rappelé que Paris suivait « avec une grande précision » la situation au Soudan et ses conséquences pour les pays voisins.

« Notre priorité, c’est la protection des populations », a-t-il affirmé, rappelant que la France avait condamné les violences « de quelque partie qu’elles viennent ».

Il a également mentionné les sanctions décidées au niveau de l’Union européenne et de l’ONU, ainsi que l’action humanitaire de la France, notamment au Tchad.

G7 à Évian : coordination sécuritaire avec la Suisse

Interrogé sur l’organisation du sommet du G7 à Évian et les discussions avec la Suisse, Pascal Confavreux a indiqué qu’un tel événement nécessitait « beaucoup de préparation », notamment avec les pays voisins.

« Nous prenons ces sujets extrêmement au sérieux », a-t-il assuré, évoquant la sécurité des participants, des personnes souhaitant se rendre sur place, ainsi que la coopération avec les autorités suisses.

Il a toutefois renvoyé au ministère de l’Intérieur et à la préfecture de Haute-Savoie pour les détails relatifs à la sécurité et à l’éventuelle organisation d’un contre-sommet.

Madagascar : Paris juge “infondée et inadmissible” l’expulsion d’un agent français

Le Quai d’Orsay est enfin revenu sur la décision des autorités malgaches de déclarer persona non grata un agent de l’ambassade de France.

Pascal Confavreux a confirmé que l’ambassadeur de France à Madagascar avait été convoqué par les autorités locales, qui ont évoqué des « agissements estimés incompatibles avec son statut » et une « participation à des actes de déstabilisation ».

« Nous sommes étonnés de ces accusations », a déclaré le porte-parole.

Il a qualifié cette décision d’« infondée et inadmissible », précisant que le chargé d’affaires de l’ambassade de Madagascar à Paris avait été convoqué le 28 avril pour recevoir la position française.