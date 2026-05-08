Le président du groupe socialiste reprochait à Olivier Faure un manque de clarification sur la stratégie présidentielle pour 2027 et les alliances à gauche

PS : Boris Vallaud quitte la direction du parti sur fond de désaccords stratégiques Le président du groupe socialiste reprochait à Olivier Faure un manque de clarification sur la stratégie présidentielle pour 2027 et les alliances à gauche

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le président du groupe PS à l’Assemblée nationale, Boris Vallaud, a quitté ce vendredi la direction du Parti socialiste, après plusieurs semaines de tensions avec le premier secrétaire Olivier Faure autour de la stratégie du parti pour la présidentielle de 2027, a indiqué son entourage à la presse française.

Fin mars, dans un entretien au Parisien, le député des Landes avait menacé de partir s’il n’y avait pas de clarification sur la ligne du PS, dénonçant « l’enlisement », une « somme de non-décisions » et un parti « endormi ».

Boris Vallaud plaidait pour une désignation rapide d’un candidat socialiste avant l’été par un vote des militants et appelait à une stratégie de rassemblement de la gauche « non-mélenchoniste », après des municipales marquées localement par plusieurs alliances avec LFI.

Opposé à une primaire ouverte, il défendait une coalition de gauche fondée sur un « contrat de législature » avant la désignation d’un candidat commun.

Olivier Faure avait assuré devant le bureau national du parti que les militants voteraient « avant juin » sur le « processus présidentiel » et annoncé des discussions avec les partenaires de gauche

Le départ de Boris Vallaud intervient dans un contexte de débats internes au PS sur la stratégie d’alliance et la préparation de l’élection présidentielle de 2027.