Selon le projet d’accord, l’Iran s’engagerait à rétablir dans un délai d’un mois le nombre de navires commerciaux transitant par le détroit à son niveau d’avant les tensions, rapportent les médias d’État iraniens

Projet d’accord États-Unis-Iran : Téhéran et Oman coordonneraient le trafic dans le détroit d’Ormuz Selon le projet d’accord, l’Iran s’engagerait à rétablir dans un délai d’un mois le nombre de navires commerciaux transitant par le détroit à son niveau d’avant les tensions, rapportent les médias d’État iraniens

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Un projet d’accord entre les États-Unis et l’Iran prévoit une coopération entre Téhéran et Oman pour gérer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, a rapporté mercredi la télévision d’État iranienne IRIB, affirmant avoir obtenu une copie du texte.

Selon le projet, l’Iran s’engagerait à rétablir, dans un délai d’un mois, le nombre de navires commerciaux transitant par le détroit à son niveau d’avant les tensions, a indiqué l’agence de presse iranienne Mizan, citant IRIB. Les navires militaires ne seraient toutefois pas concernés par cet accord.

Le texte prévoit également que les États-Unis lèveraient leur blocus naval sur les ports iraniens, selon la même source.

Washington aurait par ailleurs « promis de retirer ses forces militaires de la périphérie de l’Iran », précise le rapport, ajoutant que « la question de savoir si cette clause inclut les forces déployées dans la région ou celles stationnées sur des bases reste à négocier ».

« Si un accord final est conclu dans un délai de 60 jours, cet accord sera approuvé sous la forme d’une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies », ajoute le texte.

Le projet souligne toutefois qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu et qu’« aucune mesure ne sera prise par l’Iran sans vérification tangible ».

Les tensions régionales se sont fortement aggravées le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques surprises contre l’Iran, poussant Téhéran à riposter par des salves de drones et de missiles ayant frappé des cibles dans la région, tandis que l’Iran fermait le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée, tout en maintenant un blocus sur les navires à destination ou en provenance des ports iraniens via cette voie maritime stratégique, affirmant périodiquement qu’un accord de paix était proche.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani