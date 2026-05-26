Devant la cour d’appel de Paris, l’avocat de Claude Guéant a accusé Nicolas Sarkozy d’avoir fait de son ancien bras droit le principal responsable des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007

Procès libyen en appel : la défense de Claude Guéant accuse Nicolas Sarkozy de « cruauté » et de « volte-face » Devant la cour d’appel de Paris, l’avocat de Claude Guéant a accusé Nicolas Sarkozy d’avoir fait de son ancien bras droit le principal responsable des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007

La défense de Claude Guéant a vivement mis en cause ce mardi l’attitude de Nicolas Sarkozy devant la cour d’appel de Paris, accusant l’ancien président d’avoir adopté une stratégie visant à reporter sur son ancien bras droit la responsabilité des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007.

Lors de sa plaidoirie, Me Philippe Bouchez El Ghozi a dénoncé « la cruauté » et « le cynisme » de l’ancien chef de l’État, reprochant à Nicolas Sarkozy d’avoir utilisé l’absence de Claude Guéant, pour raisons de santé, afin de mettre en cause sa probité.

« Les absents ont toujours tort », a lancé l’avocat, estimant que son client servait désormais de « récipiendaire des espèces libyennes » dans la nouvelle ligne de défense de Nicolas Sarkozy.

Résumant cette stratégie par la formule « C’est pas moi, c’est les autres », Me Bouchez El Ghozi a évoqué une « volte-face stratégique », après un premier procès durant lequel les deux hommes avaient présenté un front commun.

L’avocat a également rappelé que Claude Guéant avait toujours affirmé avoir agi sur instruction de Nicolas Sarkozy, reprenant notamment la formule « Claude, voyez cela », attribuée à l’ancien président au sujet de la situation judiciaire d’Abdallah Senoussi, ancien chef du renseignement militaire libyen condamné en France pour l’attentat contre le DC-10 d’UTA en 1989.

Selon la défense, aucune preuve ne permet toutefois d’établir l’existence d’un « pacte de corruption » ou d’une « association de malfaiteurs » entre Claude Guéant et les autorités libyennes de l’époque.

L’accusation soupçonne Nicolas Sarkozy et plusieurs proches d’avoir conclu, au milieu des années 2000, un accord avec le régime de Mouammar Kadhafi portant sur un financement occulte de la campagne présidentielle de 2007 en échange de contreparties diplomatiques, politiques et judiciaires. L’ancien président conteste l’ensemble des accusations.

Le parquet général a requis sept ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende contre Nicolas Sarkozy, et six ans de prison contre Claude Guéant. Les avocats de l’ancien chef de l’État doivent plaider mercredi avant les derniers mots des prévenus. L’arrêt est attendu le 30 novembre.

