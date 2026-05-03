- Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également indiqué que les deux parties ont évoqué le renforcement des liens et la coordination des positions face aux développements actuels dans la région

Première visite du chef de la diplomatie syrienne en Égypte : coopération au centre des discussions - Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également indiqué que les deux parties ont évoqué le renforcement des liens et la coordination des positions face aux développements actuels dans la région

AA/Istanbul/Rasa Evrensel

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Sheibani, s’est entretenu dimanche avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, à l’occasion de sa première visite officielle en Égypte.

Selon l’agence de presse SANA, les discussions ont porté sur les relations bilatérales, les moyens de renforcer la coopération ainsi que sur les évolutions régionales et internationales.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a également indiqué que les deux parties ont évoqué le renforcement des liens et la coordination des positions face aux développements actuels dans la région.

Badr Abdelatty a souligné « la profondeur des relations historiques, populaires et culturelles entre l’Égypte et la Syrie », ajoutant que « cet héritage commun reflète la convergence des volontés des deux peuples frères à travers l’histoire ».

Il a réaffirmé le soutien de l’Égypte « aux aspirations légitimes du peuple syrien », tout en insistant sur le respect total de « la souveraineté, de l’unité, de la stabilité et de l’intégrité territoriale de la Syrie ».

« Depuis le début de la crise syrienne, la position de l’Égypte repose sur des principes clairs, dictés par une volonté sincère de soutenir les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité, et à préserver l’unité de la Syrie ainsi que la cohésion de son tissu national », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie égyptienne a également appelé à préserver les institutions nationales syriennes et à rejeter toute ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, « afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple syrien à établir les bases d’une stabilité interne globale ».

Il a en outre dénoncé « le rejet catégorique de l’Égypte des violations flagrantes de la souveraineté syrienne par Israël ».

« L’Égypte rejette les tentatives des forces israéliennes d’exploiter la situation actuelle en Syrie pour occuper davantage de territoires et porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité », a-t-il affirmé.

Israël occupe le plateau du Golan syrien depuis 1967 et a étendu sa présence dans la zone tampon après la chute de Bachar al-Assad en 2024.

Selon des sources syriennes, ces violations répétées compromettent les efforts de stabilisation et entravent les tentatives du gouvernement d’attirer des investissements pour améliorer la situation économique du pays.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir