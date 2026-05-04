Le leader de La France insoumise valide son investiture citoyenne éclair et relance sa stratégie de mobilisation populaire

Présidentielle 2027 : Mélenchon franchit en 24 heures le seuil des 150.000 soutiens Le leader de La France insoumise valide son investiture citoyenne éclair et relance sa stratégie de mobilisation populaire

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le fondateur de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé ce lundi soir avoir recueilli plus de 150.000 signatures de soutien à sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, moins de 24 heures après l’avoir officialisée.

Ce seuil, présenté comme une condition d’« investiture citoyenne » par le mouvement, a été rapidement atteint après un appel lancé dimanche soir par le dirigeant politique, marquant son entrée effective dans la course à l’Élysée.

Jean-Luc Mélenchon avait sollicité ce soutien populaire lors de son annonce sur TF1, invitant « celles et ceux qui le souhaitent » à appuyer sa candidature par un parrainage, qu’il considère comme un élément central de sa légitimité politique.

Le dispositif, qualifié de « parrainages citoyens » par ses partisans, s’inscrit dans une stratégie déjà expérimentée lors de la présidentielle de 2022, où le même seuil avait été atteint en quatre jours.

Inspiré des recommandations du rapport Jospin de 2012, ce mécanisme vise à promouvoir une forme alternative d’investiture, fondée sur le soutien direct des citoyens plutôt que sur les 500 parrainages d’élus requis par la procédure officielle.

Selon son entourage, la rapidité de la mobilisation s’appuie notamment sur une base militante élargie par rapport à la précédente échéance présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon se lance ainsi dans une quatrième candidature à l’élection présidentielle. En 2022, il avait terminé en troisième position au premier tour avec 21,95 % des suffrages, à 1,2 point de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen.

Cette nouvelle entrée en campagne intervient dans un contexte politique marqué par une recomposition des forces à gauche et une anticipation accrue de l’échéance de 2027, pour laquelle plusieurs figures politiques ont déjà amorcé leur positionnement.

