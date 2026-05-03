- Validée plus tôt par les élus du mouvement, cette annonce intervient dans un contexte politique qu’il juge marqué par l’"urgence"

Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature - Validée plus tôt par les élus du mouvement, cette annonce intervient dans un contexte politique qu’il juge marqué par l’"urgence"

AA/Istanbul/Sanaa Amir



Jean-Luc Mélenchon leader de la France insoumise a officialisé dimanche sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, au nom de La France Insoumise, affirmant : "Oui, je suis candidat". Validée plus tôt par les élus du mouvement, cette annonce intervient dans un contexte politique qu’il juge marqué par l’"urgence".

Invité du journal télévisé de TF1, le leader insoumis a défendu une stratégie d’unité autour de sa personne, déclarant : "Nous c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat". Se présentant comme "le mieux préparé", il justifie une entrée précoce en campagne par la gravité de la conjoncture internationale et nationale.

Dans ce cadre, il alerte : "Sans vouloir affoler, mais pour être lucide, nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée, nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous".

Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "les divisions internes dans les partis", qu’il qualifie d’"irresponsable", estimant qu’elles alimentent une "confusion" politique à l’approche du scrutin.

Sur le plan international, évoquant la situation au Moyen-Orient, il a mis en cause États-Unis et Israël, appelant à la formation d’un "front commun" avec Espagne.

Enfin, il a désigné le Rassemblement national comme son principal adversaire, déclarant : "C'est l'adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner". Avant d’ajouter : "Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour (...) Je pense que nous allons les battre à plate couture".