Le président des Républicains a recueilli 73,8 % des suffrages lors d’une consultation interne marquée par des divisions au sein du parti

Présidentielle 2027 en France : Bruno Retailleau désigné candidat LR par les adhérents Le président des Républicains a recueilli 73,8 % des suffrages lors d’une consultation interne marquée par des divisions au sein du parti

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le président du parti Les Républicains, Bruno Retailleau, a été désigné candidat à l’élection présidentielle de 2027 à l’issue d’une consultation interne organisée ce week-end auprès des adhérents.

Appelés à voter par voie électronique samedi et dimanche, près de 75 000 membres du parti de droite devaient se prononcer sur le mode de désignation de leur candidat. Sans surprise, Bruno Retailleau a été largement plébiscité, obtenant 73,8 % des suffrages, avec un taux de participation de 60 %.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le dirigeant de LR a salué « une nouvelle étape décisive dans la reconstruction et la mobilisation de la droite française », un an après son élection à la tête du parti. Il a également estimé que son mouvement était désormais « en ordre de marche pour la campagne de l’élection présidentielle ».



- Les cadres du parti loin d'être alignés

Toutefois, malgré ce large soutien des adhérents, la route vers l’Élysée s’annonce semée d’embûches. En amont du scrutin, plusieurs figures du parti avaient exprimé leurs réserves. Laurent Wauquiez avait notamment annoncé qu’il voterait blanc, tandis que Xavier Bertrand a choisi de se lancer dans la course sans passer par l’investiture du parti, rapporte le média français BFMTV.

Par ailleurs, cette consultation interne a suscité des critiques au sein même des Républicains. Certains cadres ont dénoncé un vote « préfabriqué » ou « biaisé », estimant qu’il visait avant tout à entériner la candidature de Bruno Retailleau, souligne la même source.

En effet, les adhérents avaient le choix entre trois options : l’organisation d’une primaire fermée aux seuls membres (12,2 %), une primaire ouverte aux sympathisants (14 %), ou la validation directe de la candidature de Bruno Retailleau, déjà déclaré depuis février et élu président du parti en mai 2025 avec près de 75 % des voix.

En outre, des divergences stratégiques persistent au sein de la droite française. Certains responsables, comme Laurent Wauquiez ou David Lisnard, plaident pour un rapprochement avec l’extrême droite, tandis que d’autres, à l’image de Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou Michel Barnier, rejettent toute alliance avec le Rassemblement national et Reconquête, privilégiant une union entre la droite et le centre.

En parallèle, d’autres figures politiques se positionnent déjà pour 2027. Gabriel Attal a récemment publié un livre-programme, tandis que Édouard Philippe est en campagne depuis plusieurs mois. Ce dernier apparaît d’ailleurs comme le candidat le mieux placé du « bloc central » pour accéder au second tour face à l’extrême droite.

Selon une étude de l’institut Elabe pour BFMTV publiée fin mars, Édouard Philippe est crédité de 20,5 % des intentions de vote dans un scénario incluant notamment Jordan Bardella (35 %), Jean-Luc Mélenchon (10,5 %) et Raphaël Glucksmann (10,5 %). Bruno Retailleau, lui, est estimé à 7 %.