Le président russe salue sa visite à Pékin alors que Xi Jinping organise une cérémonie du thé lors du sommet bilatéral

Poutine qualifie son voyage en Chine de « réussi, fructueux et très intense » Le président russe salue sa visite à Pékin alors que Xi Jinping organise une cérémonie du thé lors du sommet bilatéral

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié mercredi sa visite officielle en Chine de « réussie, fructueuse et très intense ».

Il a fait cette déclaration lors d’une cérémonie du thé chinoise organisée par le président chinois Xi Jinping à Pékin.

Poutine est arrivé mardi soir à Pékin pour une visite de deux jours. Les deux dirigeants ont tenu des entretiens mercredi afin de renforcer leurs relations et de faire front contre ce qu’ils ont qualifié de « retour à la loi de la jungle » dans les affaires internationales.

Xi a estimé que la visite de Poutine était un succès, soulignant que les discussions avaient été « approfondies » et avaient produit des « résultats riches », selon le média russe Vesti.

La rencontre autour du thé a également réuni le conseiller présidentiel russe Yury Ushakov, le ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov, le chef adjoint de l’administration présidentielle Maxim Oreshkin et Igor Morgulov, ambassadeur de Russie en Chine.

Xi était accompagné de Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois, du ministre des Affaires étrangères Wang Yi et de Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine en Russie.

Au cours de cette visite, la Russie et la Chine ont conclu des accords sur des projets énergétiques conjoints. Des ententes ont également été trouvées sur « quelque chose de très important », selon Yury Ushakov, sans donner davantage de précisions.

Poutine a également rencontré mercredi le Premier ministre chinois Li Qiang.

« Dans un contexte international de plus en plus turbulent, les relations entre la Chine et la Russie sont restées stables et prévisibles », a déclaré Li, selon l’agence de presse Xinhua.

« La Chine est prête à travailler avec la Russie afin de suivre les orientations stratégiques des deux chefs d’État et de porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais Wafae El Baghouani