Le président russe déclare qu’il pense que la guerre en Ukraine est « en train de se terminer »

Poutine déclare être prêt à rencontrer Zelensky dans un pays tiers, uniquement pour finaliser un accord de paix Le président russe déclare qu’il pense que la guerre en Ukraine est « en train de se terminer »

AA / Istanbul / Burc Eruygur

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi qu’il était prêt à rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans un pays tiers, mais uniquement pour finaliser un accord de paix visant à mettre fin à la guerre en cours depuis quatre ans.

Lors d’une conférence de presse à Moscou, Poutine a réaffirmé sa proposition à Zelensky de se rencontrer dans la capitale russe.

« Il est possible de se rencontrer dans un pays tiers, mais uniquement si des accords définitifs ont été conclus sur un traité de paix », a-t-il précisé, ajoutant que cet accord doit être « conçu dans une perspective historique à long terme ».

Affirmant qu’il estime que la guerre en Ukraine « est en train de se terminer », Poutine a indiqué que la Russie avait proposé un échange de 500 contre 500 prisonniers à l’Ukraine avant l’initiative du président américain Donald Trump en faveur d’un cessez-le-feu et d’un échange de 1 000 contre 1 000 prisonniers.

Il a qualifié l’initiative de Trump de « proposition justifiée », tout en précisant que la partie russe n’avait pas encore reçu de propositions concrètes pour un échange.

Vendredi, Trump avait déclaré sur sa plateforme Truth Social, au sujet de la trêve actuelle de trois jours entre la Russie et l’Ukraine : « Espérons que ce soit le début de la fin d’une guerre très longue, meurtrière et âprement disputée. Les négociations pour mettre fin à ce conflit majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, se poursuivent et nous nous rapprochons chaque jour un peu plus. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz