Poutine affirme que les soldats russes font face à une « force agressive » armée et soutenue par l'OTAN

Les soldats russes sont confrontés à « une force agressive » armée et soutenue par l'ensemble de l'OTAN, a déclaré samedi le président Vladimir Poutine.

Prononçant un discours lors du défilé du Jour de la Victoire sur la place Rouge marquant l'anniversaire de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale, Poutine a déclaré que la « génération des vainqueurs inspire les soldats qui accomplissent aujourd'hui les tâches de l'opération militaire spéciale ».

Il a affirmé que les scientifiques et ingénieurs russes développent des armes avancées et en étendent la production de masse, « en s'appuyant sur l'expérience du combat moderne ».

Évoquant la Seconde Guerre mondiale, Poutine a souligné que le peuple soviétique a apporté une contribution décisive à la défaite du nazisme, et a sauvé son pays ainsi que le monde entier.

Le défilé s'est déroulé en présence de plusieurs dirigeants étrangers, dont le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko, le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev, le président ouzbek Chavkat Mirzioïev, le président laotien Thongloun Sisoulith et le roi de Malaisie, le sultan Ibrahim Iskandar.

Du personnel impliqué dans « l'opération militaire spéciale » de la Russie, des cadets d'établissements d'enseignement militaire supérieur et des membres de diverses branches des forces armées russes ont pris part au défilé, ainsi que des militaires de l'armée nord-coréenne.

Avant les commémorations, le ministère russe de la Défense avait annoncé lundi une proposition de cessez-le-feu de deux jours pour les célébrations du Jour de la Victoire les 8 et 9 mai, et avait averti l'Ukraine d'une riposte « massive » par missiles si les célébrations étaient perturbées.

Plus tard dans la journée, l'Ukraine a annoncé qu'elle observerait également un cessez-le-feu unilatéral à partir de mardi minuit.

Cependant, les deux parties se sont par la suite mutuellement accusées de violer les cessez-le-feu annoncés séparément par la Russie et l'Ukraine.

Vendredi, le président américain Donald Trump a déclaré sur sa plateforme de réseau social Truth Social que la Russie et l'Ukraine avaient convenu d'un cessez-le-feu et d'un échange de 1 000 prisonniers contre 1 000, se félicitant de l'accord conclu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky

« Espérons que c'est le début de la fin d'une guerre très longue, meurtrière et âprement disputée. Les pourparlers se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous nous en rapprochons un peu plus chaque jour », a ajouté Trump.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh