Cette visite intervient une semaine après le déplacement du président américain Donald Trump en Chine

Poutine à Pékin pour consolider les liens entre Moscou et Pékin dans un contexte de guerre en Iran Cette visite intervient une semaine après le déplacement du président américain Donald Trump en Chine

AA / Istanbul / Saadet Gokce

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mardi à Pékin pour une visite de deux jours, au cours de laquelle il doit s’entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping.

Cette visite intervient une semaine après le déplacement officiel du président américain Donald Trump en Chine.

À son arrivée, Poutine a été accueilli par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, avant de rejoindre la résidence d’État de Diaoyutai.

C’est la première fois que la Chine reçoit, au cours d’un même mois et hors cadre multilatéral, les dirigeants russe et américain.

La dernière rencontre entre Poutine et Xi remonte à février, lors d’un échange en visioconférence. Les deux dirigeants doivent se retrouver mercredi.

Le président russe est accompagné d’une importante délégation composée de responsables politiques et de chefs d’entreprise.

Les discussions doivent porter sur les relations bilatérales, la guerre entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que sur les questions énergétiques.

Selon le Kremlin, Poutine et Xi évoqueront notamment les hydrocarbures, les livraisons de gaz et le projet de gazoduc « Power of Siberia 2 ».

Les deux dirigeants devraient également signer une déclaration conjointe ainsi que plusieurs accords à l’issue des entretiens.

Poutine doit ensuite rencontrer le Premier ministre chinois Li Qiang pour discuter du commerce et de la coopération économique.

Avant l’arrivée du président russe, le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang s’est entretenu mardi avec le premier vice-Premier ministre russe Denis Mantourov.

« Un bon ami de longue date »

À la veille de son déplacement, Vladimir Poutine a affirmé que les relations entre Moscou et Pékin avaient atteint un niveau « sans précédent », soulignant que ce partenariat « n’est dirigé contre personne ».

Dans une allocution vidéo diffusée avant son départ pour Pékin, le président russe a qualifié Xi Jinping de « bon ami de longue date ».

Poutine a également salué les relations économiques entre les deux pays, rappelant que les échanges commerciaux bilatéraux avaient dépassé les 200 milliards de dollars et que les règlements s’effectuaient désormais « presque entièrement en roubles et en yuans ».

Cette visite coïncide avec le 25e anniversaire du traité de bon voisinage et de coopération amicale signé en 2001 par Vladimir Poutine et l’ancien président chinois Jiang Zemin.

Poutine et Xi doivent également participer à la cérémonie d’ouverture des Années de l’éducation Russie-Chine 2026-2027.

Pékin a reçu les dirigeants des autres membres permanents du Conseil de sécurité

Avec cette visite, la Chine aura accueilli, en l’espace de quelques mois, les dirigeants des quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU : la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

Le président français Emmanuel Macron s’était rendu en Chine en décembre, tandis que le Premier ministre britannique Keir Starmer y avait effectué une visite en janvier.

Donald Trump a pour sa part achevé vendredi une visite de trois jours en Chine, marquée par des discussions avec Xi Jinping sur le commerce, Taïwan et le conflit au Moyen-Orient.

Pékin dément des propos attribués à Xi sur l’Ukraine

Par ailleurs, la Chine a rejeté mardi un article du Financial Times affirmant que Xi Jinping aurait déclaré à Donald Trump, lors de leur rencontre la semaine dernière, que Vladimir Poutine « pourrait finir par regretter son invasion de l’Ukraine ».

Cette affirmation du quotidien britannique est « complètement fausse », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme