Pourparlers Liban-Israël : reprise prévue la semaine prochaine à Washington selon le Département d’État américain

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Des responsables libanais et israéliens doivent participer à un nouveau cycle de discussions à Washington, alors que le cessez-le-feu prolongé entre les deux parties doit expirer le 17 mai, selon un responsable du département d’État américain.

« Des discussions auront lieu jeudi et vendredi prochains », a indiqué ce responsable à Anadolu mercredi, sans préciser davantage les participants ni l’ordre du jour.

Une source libanaise avait auparavant déclaré à Anadolu que cette nouvelle série de pourparlers se tiendrait au siège du département d’État américain à Washington.

Le Liban et Israël, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles, ont déjà tenu deux cycles de discussions à Washington les 14 et 23 avril, dans le cadre des efforts américains visant à faire avancer les échanges diplomatiques entre les deux parties.

Ces nouvelles réunions interviennent alors qu’Israël poursuit ses frappes au Liban malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis, annoncé le 17 avril puis prolongé jusqu’au 17 mai.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait au moins 2.715 morts, 8.353 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population, selon les derniers chiffres officiels.

Israël occupe des zones du sud du Liban, dont certaines qu’il contrôle depuis des décennies et d’autres conquises lors de la guerre de 2023-2024. L’armée israélienne a également avancé d’environ 10 kilomètres à l’intérieur de la frontière sud depuis le début du conflit actuel.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme