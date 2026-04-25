- Le président américain affirme ne voir « aucun intérêt à les envoyer pour un vol de 18 heures » et ajoute : « Nous avons toutes les cartes en main », tout en soulignant que cette décision ne signifie pas une reprise de la guerre contre l’Iran

Pourparlers États-Unis–Iran : Trump annule le déplacement de ses émissaires Witkoff et Kushner au Pakistan - Le président américain affirme ne voir « aucun intérêt à les envoyer pour un vol de 18 heures » et ajoute : « Nous avons toutes les cartes en main », tout en soulignant que cette décision ne signifie pas une reprise de la guerre contre l’Iran

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi avoir annulé les déplacements de l’émissaire spécial Steve Witkoff et de son conseiller Jared Kushner au Pakistan, où ils devaient participer à des discussions avec des responsables iraniens, selon des informations relayées par les médias.

« J’ai dit à mes équipes il y a peu, alors qu’elles se préparaient à partir : “Non, vous n’allez pas effectuer un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas. Nous avons toutes les cartes en main. Ils peuvent nous appeler à tout moment, mais vous n’allez plus faire ces longs trajets pour rester assis à discuter de rien” », a déclaré Trump à Fox News par téléphone.

Par ailleurs, le président américain a également indiqué à Axios, lors d’un entretien téléphonique, qu’il ne voyait « aucun intérêt à les envoyer pour un vol de 18 heures », ajoutant : « Nous pouvons faire cela tout aussi bien par téléphone. Les Iraniens peuvent nous appeler s’ils le souhaitent. Nous n’allons pas nous déplacer juste pour rester assis là. »

Interrogé sur une éventuelle reprise des hostilités, Donald Trump a répondu à Axios : « Non. Cela ne signifie pas cela. Nous n’y avons pas encore réfléchi. »

Un premier cycle de discussions s’était tenu à Islamabad il y a deux semaines, sans aboutir à un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février et qui a embrasé l’ensemble du Moyen-Orient. Ces pourparlers avaient eu lieu après un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, ensuite prolongé par Donald Trump.

De son côté, l’Iran refuse d’engager des discussions directes avec les États-Unis, indiquant que ses positions seraient transmises via le Pakistan.

Parmi les principaux points de blocage figurent notamment le détroit d’Ormuz, le blocus américain des ports iraniens ainsi que l’uranium enrichi de l’Iran.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba