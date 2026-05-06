« Nous avons déjà obtenu des clauses de sécurité pour les agriculteurs, et nous veillerons à ce que les tables polonaises bénéficient d’une alimentation de la plus haute qualité », a déclaré le vice-Premier ministre

Pologne : recours devant la CJUE contre l’accord UE–Mercosur en raison des inquiétudes agricoles « Nous avons déjà obtenu des clauses de sécurité pour les agriculteurs, et nous veillerons à ce que les tables polonaises bénéficient d’une alimentation de la plus haute qualité », a déclaré le vice-Premier ministre

AA /Istanbul /Necva Tastan Sevinc

La Pologne va contester l’accord commercial entre l’Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur devant la Cour de justice de l’UE (CJEU), dans le but de protéger ses agriculteurs, a annoncé mercredi le vice-Premier ministre Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Selon la chaîne publique TVP World, le gouvernement polonais a approuvé une motion visant à déposer une plainte auprès de la plus haute juridiction de l’Union.

Signé en janvier après près de 25 ans de négociations, l’accord UE–Mercosur suscite de vives critiques en Pologne. Les agriculteurs redoutent que l’arrivée de produits agricoles sud-américains à bas prix ne fragilise la production locale.

Varsovie a à plusieurs reprises exprimé ses inquiétudes concernant les conséquences du texte sur l’agriculture nationale, la sécurité alimentaire et les normes de production, tout en réclamant des garanties supplémentaires pour les producteurs polonais.

« Nous avons déjà obtenu des clauses de sécurité pour les agriculteurs, et nous veillerons à ce que les tables polonaises disposent d’aliments de la plus haute qualité », a déclaré Kosiniak-Kamysz.

Cette annonce intervient après que le ministre polonais de l’Agriculture a affirmé en avril que Varsovie s’opposait à la manière dont l’accord avait été finalisé, critiquant une procédure accélérée qui aurait contourné les mécanismes de ratification nationaux.

La Pologne conteste également l’application provisoire de l’accord depuis le 1er mai.

Le Mercosur regroupe l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Ses défenseurs estiment que cet accord renforcera les échanges commerciaux entre les deux régions et créera l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde.

Plusieurs États membres de l’UE expriment toutefois des réserves sur les normes environnementales et sur la concurrence accrue pour les agriculteurs européens.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir