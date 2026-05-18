Wafae El Baghouani
18 Mai 2026•Mise à jour: 18 Mai 2026
AA / Istanbul / Wafae El Baghouani
La coopération entre la Pologne et la France « prend de l’ampleur », a déclaré lundi le vice-premier ministre et ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, à l’issue d’une rencontre à Paris avec son homologue français Jean-Noël Barrot.
Le chef de la diplomatie polonaise a souligné sur le réseau social américain X que ce rapprochement constituait « une bonne nouvelle pour la Pologne, la France et toute l’Europe ». Les discussions ont porté sur les résultats du premier sommet intergouvernemental franco-polonais prévu dans le cadre du traité de Nancy, ainsi que sur la saison culturelle Pologne-France 2027 et la situation en Ukraine.
La rencontre s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales, amorcé ces derniers mois avec plusieurs échanges de haut niveau entre Varsovie et Paris, notamment autour des questions européennes et de sécurité.
Interrogé sur la suspension du roulement d’une brigade américaine en Pologne, Sikorski a indiqué que sa visite avait été planifiée de longue date, ajoutant que Varsovie comptait sur une intervention du président polonais dans les relations avec Washington.
Concernant l’élargissement de l’Union européenne à l’Ukraine, le ministre a rappelé que l’ouverture des négociations dépendait du respect des critères fixés par Bruxelles.