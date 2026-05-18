- Le ministre polonais a estimé que ce rapprochement était « une bonne nouvelle pour la Pologne, la France et toute l’Europe »

Pologne–France : la coopération bilatérale « s’accélère », selon Sikorski après sa rencontre avec Jean-Noël Barrot - Le ministre polonais a estimé que ce rapprochement était « une bonne nouvelle pour la Pologne, la France et toute l’Europe »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La coopération entre la Pologne et la France « prend de l’ampleur », a déclaré lundi le vice-premier ministre et ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, à l’issue d’une rencontre à Paris avec son homologue français Jean-Noël Barrot.

Le chef de la diplomatie polonaise a souligné sur le réseau social américain X que ce rapprochement constituait « une bonne nouvelle pour la Pologne, la France et toute l’Europe ». Les discussions ont porté sur les résultats du premier sommet intergouvernemental franco-polonais prévu dans le cadre du traité de Nancy, ainsi que sur la saison culturelle Pologne-France 2027 et la situation en Ukraine.

La rencontre s’inscrit dans un contexte de renforcement des relations bilatérales, amorcé ces derniers mois avec plusieurs échanges de haut niveau entre Varsovie et Paris, notamment autour des questions européennes et de sécurité.

Interrogé sur la suspension du roulement d’une brigade américaine en Pologne, Sikorski a indiqué que sa visite avait été planifiée de longue date, ajoutant que Varsovie comptait sur une intervention du président polonais dans les relations avec Washington.

Concernant l’élargissement de l’Union européenne à l’Ukraine, le ministre a rappelé que l’ouverture des négociations dépendait du respect des critères fixés par Bruxelles.