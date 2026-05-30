Surpopulation, matelas au sol, violences et établissements saturés : les prisons françaises atteignent un niveau inédit de sur-occupation, tandis que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce une situation « catastrophique »

Plus de 88.600 détenus dans les prisons françaises, un nouveau record sur fond de crise carcérale Surpopulation, matelas au sol, violences et établissements saturés : les prisons françaises atteignent un niveau inédit de sur-occupation, tandis que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce une situation « catastrophique »

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les prisons françaises comptent 88.654 détenus au 1er mai 2026, un nouveau record dans un contexte de surpopulation carcérale chronique, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Justice.

Sur un an, le nombre de détenus a augmenté de 5,9 %, soit près de 5.000 personnes supplémentaires, tandis que le nombre de places opérationnelles n’a progressé que de 1,2 %, avec environ 750 places supplémentaires.

La densité carcérale atteint désormais 140 % dans les maisons d’arrêt, établissements accueillant notamment les personnes en attente de jugement et les courtes peines, avec des situations dépassant parfois 200 % d’occupation.

Au total, 7.693 matelas étaient installés au sol au 1er mai faute de lits disponibles, soit une hausse de 47 % en un an, selon la Chancellerie.

Une « catastrophe pénitentiaire »

Cette nouvelle hausse intervient alors que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Dominique Simonnot, a dénoncé jeudi dans son rapport annuel une situation « épouvantable », « honteuse » et une « catastrophe pénitentiaire ».

Fondé sur 138 visites d’établissements, le rapport décrit des détenus « entassés » dans des cellules dégradées, des sanitaires vétustes, des douches collectives jugées insalubres et une promiscuité favorisant violences, trafics et tensions.

Selon la CGLPL, environ 250 décès sont recensés chaque année en détention, dont plus de la moitié par suicide.

L’autorité indépendante évoque également des établissements où les températures peuvent atteindre jusqu’à 50 degrés lors des épisodes de chaleur, aggravant les violences et les incidents.

Un système « au bord de l’explosion »

Les régions parisienne, toulousaine et plusieurs territoires ultramarins figurent parmi les zones les plus touchées par la surpopulation.

Le rapport pointe aussi un sous-effectif « structurel » parmi les surveillants et personnels soignants, avec un recours massif aux heures supplémentaires entraînant fatigue et baisse de vigilance.

Fin avril, près d’un quart des établissements pénitentiaires avaient été touchés par un mouvement de grève des surveillants, selon le ministère de la Justice.

Face à cette crise, le gouvernement prépare un projet de loi visant notamment à mettre fin aux matelas au sol dans les cellules. Aucun calendrier n’a toutefois été annoncé à ce stade.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin s’est par ailleurs opposé à un mécanisme de régulation carcérale similaire à celui appliqué dans certains pays européens, consistant à limiter les nouvelles incarcérations au-delà d’un certain seuil de saturation.

Le ministère de la Justice prévoit l’ouverture de 3.000 places supplémentaires dans des prisons modulaires, alors que moins d’un tiers des 15.000 places promises dans le cadre du plan pénitentiaire lancé en 2018 ont été livrées à ce jour.