Treize militaires américains ont été tués depuis le début de l’opération Furie Épique contre l’Iran, selon des données du Pentagone

Plus de 410 militaires américains blessés dans la guerre contre l’Iran Treize militaires américains ont été tués depuis le début de l’opération Furie Épique contre l’Iran, selon des données du Pentagone

Au moins 415 militaires américains ont été blessés depuis le début de l’opération Furie Épique contre l’Iran, selon des données du département de la Défense publiées lundi, qui font également état de 13 morts dans les rangs américains.

Les tensions régionales se sont accrues depuis le 28 février, date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé une attaque conjointe contre l’Iran ayant fait plus de 1.300 morts.



Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones visant Israël ainsi que des pays de la région abritant des installations américaines.

Un cessez-le-feu de deux semaines, négocié sous médiation pakistanaise, a été annoncé le 8 avril.

Des discussions directes entre Washington et Téhéran se sont tenues le 11 avril au Pakistan, sans déboucher sur un accord. Les médiateurs cherchent à organiser un nouveau cycle de négociations à Islamabad.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme