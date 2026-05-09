Magyar a prêté serment au parlement après que son Parti Tisza, de centre-droit, ait obtenu une victoire écrasante lors des élections d’avril

Peter Magyar prend ses fonctions en tant que Premier ministre de la Hongrie, mettant fin aux 16 années de règne d’Orban Magyar a prêté serment au parlement après que son Parti Tisza, de centre-droit, ait obtenu une victoire écrasante lors des élections d’avril

AA / Istanbul / Necva Tastan Sevinc

Peter Magyar a été investi Premier ministre de Hongrie samedi, marquant la fin des 16 années de pouvoir de Viktor Orban.

Magyar a prêté serment au parlement après que son Parti Tisza, de centre-droit, a remporté une victoire écrasante lors des élections du mois dernier, battant l’alliance nationaliste et populiste Fidesz d’Orban.

Le Parti Tisza a obtenu une majorité des deux tiers dans le parlement de 199 sièges, lui assurant suffisamment de mandats pour renverser certaines politiques clés mises en place durant les années Orban.

Le nouveau Premier ministre est entré dans l’enceinte parlementaire aux côtés des députés de son parti, désormais détenteurs de 141 sièges. L’alliance Fidesz-KDNP d’Orban a vu sa représentation chuter fortement à 52 sièges, tandis que le mouvement d’extrême droite Notre Patrie a obtenu six sièges.

Le président Tamas Sulyok avait précédemment demandé à Magyar de former un nouveau gouvernement après la victoire sans précédent de son parti en avril, selon le quotidien Magyar Nemzet.

Sulyok a déclaré que les électeurs hongrois avaient « exprimé leur volonté » et confié au Parti Tisza la responsabilité de gouverner le pays.

Lors de la session parlementaire, les 199 députés ainsi que 11 porte-parole des minorités ont présenté leurs lettres de créance avant de prêter serment.

Magyar a indiqué que les principales priorités de son gouvernement seraient la lutte contre la corruption et le retour des fonds européens gelés en raison de préoccupations liées à l’État de droit et à la corruption.

« La tâche la plus importante sera de stopper la corruption et de récupérer les fonds de l’Union européenne », a-t-il déclaré avant la session.

Le gouvernement devrait également chercher à renforcer les liens avec l’Union européenne après des années de tensions sous la direction d’Orban.

Au cours de la session, les parlementaires ont également élu un nouveau président de l’assemblée, avec la nomination d’Agnes Forsthoffer par le Parti Tisza à ce poste.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz