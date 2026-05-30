Depuis Singapour, le chef du Pentagone a reproché aux alliés européens d’avoir « trop longtemps » négligé leurs capacités militaires, tout en annonçant de futures décisions sur la présence américaine en Europe

Pete Hegseth critique les Européens et réclame un effort accru sur la défense Depuis Singapour, le chef du Pentagone a reproché aux alliés européens d’avoir « trop longtemps » négligé leurs capacités militaires, tout en annonçant de futures décisions sur la présence américaine en Europe

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth s’en est de nouveau pris ce samedi aux alliés européens des États-Unis, leur reprochant d’avoir « trop longtemps » ignoré les demandes de Washington visant à renforcer leurs dépenses militaires.

Lors d’un discours prononcé au Dialogue de Shangri-La à Singapour, grande conférence internationale consacrée à la sécurité, le chef du Pentagone a appelé les Européens à s’abstenir de « faire la morale », saluant au contraire le pragmatisme des partenaires asiatiques.

« Lorsque nos intérêts convergent, nous agissons ensemble avec détermination. Lorsqu’ils divergent, nous nous adaptons avec pragmatisme, sans drame et sans faire la morale. Je pense que l’Europe occidentale pourrait en prendre de la graine », a-t-il déclaré.

Pete Hegseth a également dénoncé ce qu’il a qualifié de « rhétorique mondialiste creuse » des capitales européennes « pendant qu’elles ouvraient leurs frontières et vidaient leurs armées de leur substance ».

Washington veut réduire son engagement militaire en Europe

Le ministre américain a averti que « l’Europe et l’Otan ont d’importantes décisions à prendre », ajoutant que de nouvelles annonces seraient faites prochainement concernant la sécurité du continent.

Ces déclarations interviennent alors que l’administration Trump souhaite réduire la présence militaire américaine en Europe et pousse les membres européens de l’Otan à accroître leurs capacités de défense.

Depuis plusieurs années, Donald Trump réclame que les alliés européens prennent davantage en charge leur propre sécurité. Sous la pression de Washington, l’Otan s’est fixé l’an dernier un objectif collectif de dépenses militaires équivalant à 5 % du PIB des États membres, un seuil encore loin d’être atteint par la majorité des pays concernés.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait récemment indiqué aux alliés européens qu’ils devraient « apprendre à vivre avec moins de soldats américains » sur le continent.

Pékin et l’Indo-Pacifique au cœur du discours

À Singapour, Pete Hegseth a également insisté sur la priorité stratégique accordée par Washington à la région indo-pacifique face à la montée en puissance militaire de la Chine.

Le chef du Pentagone a affirmé que les pays asiatiques avaient compris depuis longtemps que les partenariats durables reposaient avant tout sur « l’alignement des intérêts nationaux » plutôt que sur des « valeurs idéalistes ».​​​​​​​